Super Bowl será transmitido ao vivo em restaurante de Fortaleza

O 57º Super Bowl acontecerá no dia 12 de fevereiro, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Ciente da importância do confronto, o restaurante Hard Rock Cafe Fortaleza transmitirá a partida a partir das 20h30, com decoração especial, presença exclusiva do Ceará Caçadores e cheerleaders da infantaria de elite.

Além disso, o restaurante também promoverá uma ação que busca arrecadar ração para os animais do abrigo São Lázaro, localizado na capital cearense.

Sobre o evento

A final faz referência à competição promovida pela NFL (National Football League) e será entre os times Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Essa é uma disputa inédita, já que as duas equipes nunca se enfrentaram no Super Bowl.

“Este ano, o Super Bowl vai ser inesquecível para os torcedores que estão em Fortaleza. O Hard Rock Cafe preparou uma experiência imersiva para a transmissão do jogo e vai oferecer uma grande estrutura para receber os fãs do restaurante e do futebol americano.”, afirma Fernando Barros, gerente de marketing da VCI, proprietária do estabelecimento.

Os amantes de futebol americano ainda vão poder ganhar brindes que serão sorteados para os presentes no decorrer do jogo. Quem estiver presente no evento também poderá aproveitar para gravar um vídeo de recordação com a câmera 360º ou tirar uma selfie com o fundo instagramável que estará disponível para todos os presentes de forma gratuita no dia 12 de fevereiro.

Ação solidária em parceria com o Abrigo São Lázaro

A iniciativa começa no dia 08 e vai até o dia 12 de fevereiro. As entregas podem ser feitas no próprio restaurante e a cada 1kg de ração você ganha um voucher especial que dá direito a um drink exclusivo.

Decoração especial

Para receber esse evento, o restaurante organizou um super gramado, com as jardas que demarcam o campo da disputa, para os amantes de futebol americano. Os integrantes do time de futebol americano Ceará Caçadores, também irão participar desse momento a caráter.

