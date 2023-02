"The Last Of Us": HBO antecipa lançamento do quinto episódio

O adiantamento do episódio de "The Last Of Us" pode ter como um dos motivos o Super Bowl, que acontece neste domingo, 12

A HBO decidiu antecipar o quinto episódio da série original "The Last Of Us", que tem lançamento semanal, aos domingos, 23 horas. A produtora não informou a motivação, mas a especulação é que a decisão ocorre devido ao Super Bowl, final da temporada da liga de futebol norte-americano, marcado para este domingo, 12, a partir das 20h30min.

O episódio será lançado nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, às 23 horas, antes da estreia no canal HBO, que será no domingo, 12 de fevereiro, às 23 horas. Nesta semana, os assinantes da plataforma de streaming poderão assistir o episódio na sexta, e novos episódios da série continuarão a ser transmitidos aos domingos.

Baseada em um jogo de videogame, a série "The Last Of Us" estreou no último dia 15 de janeiro. Em um futuro pós destruição da civilização, o sobrevivente Joel (Pedro Pascal), é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), uma jovem de 14 anos, para além da zona de quarentena opressiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das estrelas Pedro Pascal e Bella Ramsey como Ellie, a produção conta com outros nomes como Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett e Nick Offerman. Craig Mazin, criador da série "Chernobyl" e o roteirista e criador da franquia "The Last Of Us", Neil Druckmann, estão entre os responsáveis pela adaptação.

Sobre o assunto The Last of Us: Pedro Pascal faz paródia de ‘Mario Kart’; assista

The Last Of Us: Criadores revelam detalhes sobre os vilões da adaptação dos games para a HBO

The Last of Us: atores se emocionam com fim de episódio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags