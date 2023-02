Grammy 2023: ‘Assassin’s Creed’ vence 1º troféu para videogames

A trilha sonora do videogame “Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök” conquistou o prêmio de Melhor Trilha para Videogames e outras Mídias Interativas, no Grammy Awards 2023. Recém lançada, a categoria foi criada em reconhecimento ao impacto que os jogos e suas músicas exercem na cultura pop.

Composta por Stephanie Economou, a trilha de “Assassin’s Creed” disputou o prêmio com as canções dos jogos "Aliens: Fireteam Elite", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" e "Old World".

Essa é a primeira vez que a cerimônia do Grammy promove uma categoria direcionada exclusivamente para produções musicais de videogames. Antes, as trilhas dos jogos on-line concorriam ao lado de canções para o cinema e televisão na categoria “Trilha Sonora para Mídia Visual”.

