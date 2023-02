Festival em Fortaleza reúne bandas de rock autorais cearenses

O Psychobong Festival chega à segunda edição em abril com shows de bandas autorais cearenses de rock no Esconderijo Bar

O Esconderijo Bar, localizado no bairro Damas, receberá em abril a segunda edição do Psychobong Festival. O evento reunirá bandas autorais majoritariamente cearenses de rock e de heavy metal em atmosfera envolta no terror psicodélico dos anos 1960 e 1970. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos a partir do Instagram do evento e no Covil Rock’n Bar.

Participarão do festival neste ano as bandas cearenses Solipso, Caixão, Void Tripper e Mad Monkees, além do duo potiguar Mess The Cage. Haverá também discotecagem da DJ Tina Paulo com “músicas obscuras” e clássicos dos anos 1960 e 1970. O evento é promovido pela Plasmática Produções.

De acordo com a organização, o Psychobong Festival busca fortalecer a cena do rock cearense, dando espaço para bandas de heavy metal e rock que fazem músicas autorais e trazem em suas influências a estética dos anos citados anteriormente. Entre as referências do festival estão o cinema pulp, clássicos do terror e filmes surrealistas.

No dia do festival, haverá também uma feira com lojas vendendo itens ligados à cultura roqueira e metaleira, como camisas, CD’s, LP’s e outros acessórios.

Psychobong Festival

Quando: 1º de abril (sábado), às 19 horas

Onde: Esconderijo Bar (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Quanto: 2º lote - R$ 20 (limitado a 50 unidades) e 3º lote - R$ 25; vendas no Instagram do Psychobong Festival e no Covil Rock’n Bar (Av. Treze de Maio, 2382 - Fátima)



