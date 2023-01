Conta falsa usa nome de Cine São Luiz para dar golpe no Instagram

Um conta falsa com o nome do Cineteatro São Luiz foi criada para pedir dados pessoais de usuários no Instagram. Quem denuncia é o próprio equipamento, em seu perfil oficial, que pede que usuários não enviem as informações e denunciem a conta.

"Foi criado um perfil fake do Cineteatro São Luiz. Estão pedindo dados de celular e email para um sorteio. O Cineteatro São Luiz NÃO realiza nenhum sorteio. A conta falsa tem um “i” a mais no nome", alertou o equipamento.

Trata-se do perfil "cineteatrosaoluiiz" no Instagram, que já reúne mais de 1500 seguidores. As atividades da conta iniciaram há três dias e promete um suposto sorteio em troca do nome completo, número de celular e e-mail.

O equipamento instrui os usuários a denunciar o perfil, clicando nos 3 pontinhos do canto superior direita, em seguida "Denunciar", "Outro motivo", "Golpe ou fraude" e "Avançar".

