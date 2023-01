Diretor teatral cearense B. de Paiva morre aos 90 anos

José Maria Bezerra de Paiva, ator, poeta, dramaturgo, encenador, historiador, gestor e professor cearense, morreu na manhã desta terça-feira, 31, aos 90 anos. A notícia foi dada por amigos do artista nas redes sociais, e a causa da morte ainda não foi informada.

B. de Paiva (1932-2023), como era conhecido, começou a trajetória profissional nos anos 1940 no Conjunto Sacro-Dramático, de Rufino Gomes de Matos (1947), e no Teatro-Escola do Ceará, grupo criado em 1951 por Nadir Saboya e Maristher Gentil.

A escolha de “B. de Paiva” surgiu na década de 1950, com inspiração em Cecil B. de Mille. Antes, José Maria Bezerra Paiva, aquele "Zé franzino" (apelido que tinha) da perna torta, uma espécie de Mané Garrincha do teatro, vivia “mambembeando”, passeando pelos círculos operários.

Foi ele o artista responsável pela liderança do processo de instauração do Moderno Teatro do Ceará ao criar o Curso de Arte Dramática (1960) e o Teatro Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1965. Os núcleos foram importantes para a formação de gerações de atores, cenógrafos, dramaturgos, figurinistas, aderecistas, arte-educadores e demais técnicos vinculados às artes cênicas.

Em 1966, B. de Paiva participou da criação da Secretaria de Cultura do Ceará (a primeira do País) e, de 1960 a 1967, ficou na gestão do Teatro José de Alencar, consolidando a produção dos grupos Comédia Cearense e Teatro Universitário, de 1960 a 1967. (Colaborou de Ricardo Guilherme)

