Carnaval 2023: Filha de Lampião e Maria Bonita desfilará no Rio

Enredo da Imperatriz Leopoldinense homenageará Lampião na Sapucaí com desfile de Expedita Ferreira, filha do cangaceiro com Maria Bonita

A única filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira, desfilará pela Imperatriz Leopoldinense, neste Carnaval. O samba enredo da escola de samba será uma homenagem ao cangaceiro mais famoso do Brasil, seu pai.

Com 90 anos, a filha de Virgulino Ferreira da Silva (Lampião) e de Maria Gomes de Oliveira (Maria Bonita) foi convidada pelo carnavalesco Leandro Vieira para homenagear o cangaço pela Imperatriz na escola de samba verde e branca.

"Ela vai desfilar aos pés de Lampião, seu pai, fechando com chave de ouro a apresentação da Imperatriz. Virá coroando a força e a riqueza cultural do povo sertanejo", contou Leandro ao G1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sangue de Maria Bonita: conheça a filha do cangaço

Expedita Ferreira, de 90 anos, é a única filha reconhecida de Lampião e Maria Bonita. A filha do cangaço atualmente é residente do estado de Sergipe e virou orfã aos 5 anos depois da batalha dos pais contra as tropas do tenente José Bezerra.

Lampião e Maria Bonita foram assassinados e decapitados pela polícia da região. A violência tornou-se memorável aos moradores.

Sem os pais, Expedita foi dada a um aliado de Lampião para ser cuidada pelo seu tio João Ferreira. O caso aconteceu de forma sigilosa. No ano 2000, a filha do cangaço fez declarações à Folha de S. Paulo sobre sua memória da época que tinha a família viva.

“A lembrança é pouca, mas tenho de pequena até hoje. Quando ele chegava em casa e me pegava, me abraçava. Eu tinha medo das roupas, daquele povo todo que vinha com ele (Lampião), das armas, eu tinha medo de tudo. Mas ele me pegava, me botava no colo”, disse.

Atualmente Expedita Ferreira é considerada a única filha oficial de Maria Bonita e Lampião. Existiram muitas polêmicas em relação a isso, pois algumas pessoas ao longo do tempo alegaram ter parentesco com o casal. No entanto, ela é a única com provas de DNA.

Sobre o assunto Carnaval 2023: Shopping Benfica divulga programação gratuita

Carnaval 2023: Hotel em Fortaleza terá programação para a folia

Carnaval 2023: artistas questionam programação da Prefeitura

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags