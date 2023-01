RBD no Brasil: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, 27

Banda RBD se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro no mês de novembro; os ingressos estarão disponíveis no site oficial e na bilheteria a partir desta sexta, 27

Os ingressos para os shows da turnê "Soy Rebelde Tour" da banda RBD no Brasil começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 27, a partir das 10 horas para o público geral por meio do site oficial e nas bilheterias.

Os integrantes da banda anunciaram na quinta-feira, 19/01, a série de shows que marca os quase 20 anos de música e história do Rebelde, novela adolescente de origem mexicana distribuída pela Televisa.

A turnê passará por 26 cidades entre México, Estados Unidos e Brasil. Em solo brasileiro, o grupo mexicano fará show em São Paulo e Rio de Janeiro.

RBD: veja a data e local dos shows no Brasil

No Brasil, três apresentações foram confirmadas. Os shows ocorrerão em novembro de 2023, sendo dias 17 e 18 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

17 de novembro (sexta-feira) - São Paulo - Allianz Parque

(sexta-feira) - São Paulo - Allianz Parque 18 de novembro (sábado) - São Paulo - Allianz Parque (NOVA DATA)

(sábado) - São Paulo - Allianz Parque (NOVA DATA) 19 de novembro (domingo) - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Ingresso para show de RBD no Brasil

Para o show em São Paulo, que acontecerá no dia 17 e 18 de novembro, o valor dos ingressos vai de R$ 210 (meia-entrada cadeira superior) a R$ 850,00 (pista premium).

No Rio de Janeiro, show do dia 19 de novembro, o valor dos ingressos vai de R$ 195 (meia entrada cadeira superior) a R$ 850 (pista premium).

A venda de ingressos terá início nesta sexta-feira, 27, às 10 horas de forma on-line (site oficial) e às 12 horas nas bilheterias oficiais.

Os ingressos podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes BRBCard e 3x sem juros para os demais cartões.

Vendas dos ingressos: disponíveis on-line e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço)



RBD: curiosidades

Considerado um sucesso mundial, a banda teve início em 2004, a partir da novela "Rebelde". A composição original reunia os integrantes Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. A importância do RBD para a cultura pop mexicana lhe rendeu o Dia Mundial do RBD, comemorado em 4 de outubro.

