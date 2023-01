'O MinC e o MEC serão parceiros fortes', afirma Margareth Menezes

A ministra da Cultura Margareth Menezes esteve nesta quinta-feira, 26, no Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, em Fortaleza, no qual participou da cerimônia de transmissão de cargo da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) para Luisa Cela. Na ocasião, Margareth visitou os espaços da antiga Estação Ferroviária João Felipe que contempla a Estação das Artes, o Mercado Gastronômico, a Pinacoteca do Ceará, o Centro de Design e o Museu Ferroviário.

Em uma tarde embalada por música de todos os ritmos - do maracatu, à batucada, chegando à orquestra sinfônica -, a ministra participou do momento que contou com a presença de personalidades da arte, cultura, intelectualidade e política de todo o Ceará. “Eu estou realmente encantada com o que vi aqui, é tudo muito lindo. Que lugar encantador, parabéns Ceará por esse lugar, isso é que é respeitar Cultura!”, declarou Margareth, já energizada pelo grande público que ocupava o espaço.

Saudando personagens da cultura cearense como Patativa do Assaré, Rachel de Queiroz, Belchior, Amelinha, Ednardo e Falcão, a ministra parabenizou Luisa Cela, atual secretária de Cultura do Estado do Ceará. “Luisa traz com ela essa herança, essa representatividade da mulher na política brasileira”, disse. Assumindo a gestão após o mandato de Fabiano Piúba, Cela deverá receber o apoio e assistência ativa do Governo Federal.

Parceria firmada perante os olhos e ouvidos de todos os presentes na Estação, Margareth Menezes também reafirmou a escolha dos cearenses Fabiano Piúba e Henilton Menezes, para secretários do Ministério da Cultura (MinC), nas pastas de Formação, Livro e Leitura e Economia Criativa e Fomento Cultural, respectivamente.

“O MinC está assumindo esse compromisso: nós vamos caminhar juntos com o Ceará e aproveitar para replicar essa experiência tão exitosa que ocorreu aqui. E é por isso que eu estou levando algumas pessoas do Ceará para o Ministério!”, revelou Margareth, que foi recebida com risos e palmas.

Além de destacar a parceria com o Ceará, a ministra também falou da colaboração entre os ministérios, em específico o Ministério da Educação (MEC), comandado por Camilo Santana, ex-governador do Estado. “Nós teremos uma relevante agenda pautada pela Cultura e pela Educação. O MinC e o MEC serão parceiros fortes e reais na promoção do direito à cultura e para ascensão de nossos jovens”.



Secult Ceará: Luisa Cela revela planos da secretaria

Já bem situada no cargo, tendo estado à frente da secretaria executiva da Cultura do Governo do Estado do Ceará durante a gestão de Fabiano Piúba, Luisa Cela recebeu o cargo de Secretária da Cultura do Estado em cerimônia ocorrida nesta quinta-feira, 26.

No momento, Luisa compartilhou os planos iniciais para a sua gestão: “estamos alinhando com o governador Elmano o compromisso de dar continuidade às políticas que já foram desenvolvidas anteriormente, além da modernização de toda a rede de equipamentos já existentes e a manutenção de sua dinamização com programações permanentes”.

Focando primeiramente no prosseguimento de projetos e ações formados na gestão anterior da secretaria, Cela também comunicou sobre o desejo de se aproximar ainda mais dos 184 municípios do Ceará, mencionando a descentralização das políticas culturais. “Nós queremos fortalecer a presença da Secult-CE em todo o Estado, temos esse desafio de manter a proximidade e permanência, mas iremos ampliar a parceria com os municípios”.

Na ocasião, Luisa Cela também citou a Lei Paulo Gustavo, afirmando que o Governo do Estado já tem assegurado cerca de R$170 milhões, que servirão para os recursos que serão distribuídos aos 184 municípios.



