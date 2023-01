Elmano está em Brasília para reunião do Fórum de Governadores, antes de encontro com Lula

O governador Elmano de Freitas (PT) cumpriu agenda em Brasília nesta quinta-feira, 26, para o encontro do Fórum Nacional de Governadores. A edição do fórum é uma espécie de reunião preparatória para o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para esta sexta-feira, 27.

Este é o primeiro encontro do fórum em 2023 com pautas relacionadas às demandas dos Estados. Os governadores já estiveram juntos no dia 9, após os atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no dia anterior. O tema abordado, no entanto, foi a defesa da democracia.

Um representante de cada região vai entregar um documento contendo as principais demandas dos Estados. Isso, na visão de Elmano, vai marcar o início de um "novo processo" com a retomada do diálogo e colaboração entre os entes federativos. Os gestores vão cobrar que a proximidade com o Governo Federal seja permanente.

"O importante é nós mantermos esse espaço dos governos estaduais com o Governo Federal para manter a colaboração e a ação comum, ressaltou após o encontro do fórum. O petista afirma que a principal demandas do Nordeste será a transição energética.

"O que nós queremos discutir com o Governo Federal é como podemos aproveitar a oportunidade para o Hidrogênio Verde, a energia solar e os parques de energia eólica. Nós entendemos que será uma grande oportunidade para os estados do nordeste", pontuou o petista. Segundo ele, com o diálogo já estabelecido, outras reuniões vão acontecer entre Lula e os governadores individualmente, envolvendo ministros de setores que são prioritários para cada unidade federativa.

Um dos pontos que Elmano e outros governadores do Nordeste devem tratar na reunião é a questão da fome. O assunto foi uma das pautas debatidas no encontro do Consórcio Nordeste, na semana passada. O chefe do Executivo cearense também defendeu que a infraestrutura também deva ser discutido na reunião, com possíveis desdobramentos em encontros futuros a depender da demanda de cada ente federativo, com foco em obras de saneamento básico.

Visita da ministra da Cultura

Elmano deixou o Estado logo após encontrar a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A titular da pasta esteve no Palácio do Abolição juntamente da secretária da Cultura, Luísa Cela, empossada nesta quinta. O ex-titular, Fabiano Piúba, também esteve presente. Ele assumiu como secretário de Formação, Livro e Leitura do Minc. O encontro teve como pauta estratégias na área cultural para o fortalecimento do setor.

"Juntos, debatemos estratégias para o fortalecimento da área no Ceará, que ganha cada vez mais atenção nos últimos anos com maior aporte de investimentos, construção de equipamentos culturais, valorização das expressões artísticas locais, entre tantas outras ações", disse Elmano pelas redes sociais.

(Com informações do repórter João Paulo Biage, correspondente de Brasília)

