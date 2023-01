Festival de Salvador reúne mais de 30 atrações; veja onde assistir

Após dois anos em pausa, o Festival de Verão de Salvador retorna neste fim de semana para mais uma edição que promete ser histórica. No sábado, 28, e domingo, 29, o evento fundado em 1999 retorna para o Parque de Exposições, na capital baiana, com mais de 30 atrações que se dividem em dois palcos a partir das 16h30min.

Marcando a abertura do Festival de Verão, no sábado, 28, os rappers Orochi e Djonga se apresentam no Palco Cais. No mesmo palco, Criolo e Ney Matogrosso compartilham o ambiente. Em seguida, os ícones da MPB Gilberto Gil e Caetano Veloso elevam o clima com sua parceria de mais de 50 anos. Fechando as apresentações do Palco Cais, Ivete e Luedji Luna unem suas vozes para encerrar a noite.

Ainda no sábado, 28, a música no Palco Ponte, inicia com os rappers Filipe Ret e Caio Luccas. Logo em seguida, Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz se reúnem para uma apresentação especial. Ainda no Palco Ponte, Carlinhos Brown, Duda Beat e Àttooxxá misturam seus ritmos e vozes para animar o público. E, fechando o sábado, Ferrugem e Xande de Pilares sobem ao palco.

No domingo, 29, a tarde inicia às 16h30min com Xamã e Gilsons. Também no Palco Cais, Jão e Pitty dão início às suas apresentações. Bell Marques e Léo Santana animam o público na sequência. No mesmo dia, o Palco Ponte recebe Saulo e Marina Sena, além de Luíza Sonza e Alcione. Ao longo da noite, Baiana System e Olodum se unem para energizar o público do Festival de Verão. No fim da noite, Ludmilla e Gloria Groove compartilham o espaço e encerraram o evento.

O Festival de Verão de Salvador será transmitido no Multishow e na Globoplay, além dos canais ao vivo para assinantes.

Festival de Verão de Salvador: Confira a programação de cada dia

Sábado, 28, a partir de 16h30min

Palco Cais

- Orochi e Djonga

- Criolo e Ney Matogrosso

- Gilberto Gil e Caetano Veloso

- Ivete e Luedji Luna

Palco Ponte

- Filipe Ret e Caio Luccas

- Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz

- Carlinhos Brown, Duda Beat e Àttooxxá

- Ferrugem e Xande de Pilares

Domingo, 29, a partir de 16h30min

Palco Cais

- Xamã e Gilsons

- Jão e Pitty

- Bell Marques

- Léo Santana

Palco Ponte

- Saulo e Marina Sena

- Luíza Sonza e Alcione

- Baiana System e Olodum

- Ludmilla e Gloria Groove



