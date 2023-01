Madonna: com Julia Garner, filme sobre a cantora é interrompido

A cinebiografia havia sido anunciada em 2020 e quem interpretaria Madonna seria a atriz Julia Garner, vencedora do Emmy e do Globo de Ouro

O tão aguardado filme sobre a trajetória de Madonna não está mais em desenvolvimento. O trabalho, que seria dirigido pela própria cantora, foi interrompido por tempo indeterminado após o anúncio da turnê “Celebration Tour”, que comemora os 40 anos de carreira da artista com shows na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.

O filme havia sido anunciado em 2020 e quem interpretaria Madonna seria a atriz Julia Garner ("Ozark"), vencedora do Emmy e do Globo de Ouro. Ela havia conseguido o papel após disputa com atrizes como Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e Bebe Rexha. De acordo com o site Variety, dos Estados Unidos, o único foco de Madonna atualmente é a turnê. Entretanto, ela continua com o desejo de produzir um filme sobre a sua vida um dia.

A cinebiografia havia tido dois rascunhos de roteiro que abrangiam grandes períodos de sua trajetória criativa e profissional. A primeira versão foi escrita em parceria com a roteirista Diablo Codly (“Juno” e “Garota Infernal”), enquanto que a seguinte estava sendo desenvolvida com Erin Cressida Wilson (“A Garota no Trem”).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Sobre o assunto Orin Asé apresenta o show ‘Cânticos Sagrados’ nesta sexta, 27

Lana Del Rey fará show no Brasil em 2023, afirma jornalista

RBD no Brasil: Dulce Maria posta foto com Christian e Christopher

Justin Bieber vende direitos de suas canções por US$ 200 milhões

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags