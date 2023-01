RBD no Brasil: Dulce Maria posta foto com Christian e Christopher

Os fãs do RBD estão cada dia recebendo mais “mimos” de seus ídolos. Na segunda-feira, 23, Dulce Maria publicou uma foto junto com Christian Chávez e Christopher Uckermann, seus companheiros de banda, durante um dos ensaios para a turnê “Soy Rebelde”.

Na legenda da publicação, Dulce escreveu “você acredita nisso?”, enfatizando a surpresa dos fãs quanto ao reencontro dos integrantes após o show virtual em 2020. Nos comentários, fãs de diversas nacionalidades deixam mensagens de animação e também pedindo novas datas e locais para os shows da turnê “Soy Rebelde”.

“Não posso crer que não vão vir para a Colômbia”, escreveu um fã. Já um brasileiro deixou seu pedido para mais cidades no Brasil receberem a turnê.

RBD no Brasil: onde, quando e valores dos ingressos

Formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD confirmou dois shows no Brasil no dia 17 de novembro, em São Paulo, e no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o valor dos ingressos vai de R$210 (meia-entrada cadeira superior) a R$850 (pista premium). Já no Rio de Janeiro, os valores vão de R$195 (meia entrada cadeira superior) a R$850 (pista premium).

A abertura das vendas para o público geral começa nesta sexta-feira, 27, a partir das 10 horas. Os ingressos vão ser vendidos pelo site do Eventim.



