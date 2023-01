Travessia: personagem de Cássia Kis sofrerá ataque terrorista

Os personagens Guerra e Cidália, interpretados respectivamente por Humberto Martins e Cássia Kis, sofrerão um atentado terrorista na novela “Travessia”. No carro do empresário será colocada uma bomba. Ao ser explodido, o artefato levará o veículo aos ares, deixando os dois personagens internados em estado grave em um hospital. A trama será desenrolada no episódio 100, previsto para ser veiculado na TV Globo em 2 de fevereiro.

Gloria Perez, autora do folhetim, não deixará claro de imediato quem foi a pessoa responsável pelo ataque. O atentado levará a associação de que Moretti, vivido pelo ator Rodrigo Lombardi, é o idealizador, mas ele ficará desesperado e até irá jurar que não teve relação com o crime. As informações são do portal Notícias da TV.

As suspeitas se fortalecerão porque, antes de sofrer o ataque, Guerra brigará com Moretti na delegacia de Helô, personagem interpretada por Giovanna Antonelli. Os dois até trocarão socos depois que Oto (Romulo Estrela) indicar que hackeou a licitação de casarões de São Luis (MA). A briga mexerá com o passado dos dois empresários.

Entretanto, até Ari (Chay Suede) entrará como possível responsável pelo atentado terrorista, pois o arquiteto ficará com raiva de Guerra por ter negociado a guarda de Tonho (Vicente Alvite).

