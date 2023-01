Paulo Betti reclama de Regina Duarte após atriz publicar mentira

Após a atriz Regina Duarte publicar em seu perfil no Instagram uma informação falsa de que o governo Lula teria aumentado o valor do auxílio-reclusão, o ator Paulo Betti decidiu questionar a artista sobre o post em comentário. Até a publicação desta matéria, o conteúdo ainda estava disponível na conta de Regina Duarte.

“Fake! Regina, você não se envergonha de atrapalhar? Não ficou satisfeita com o vandalismo em Brasília?”, disse Paulo Betti. Regina compartilhou uma arte que afirmava que o governo Lula havia publicado aumento do auxílio-reclusão e passaria a ser de R$ 1.754,18, "maior que o salário mínimo que não teve aumento".

Comentário de Paulo Betti em publicação de Regina Duarte no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)



Acontece que a publicação é mentirosa e o próprio Instagram assinalou que a postagem continha informações falsas. A quantia máxima do auxílio-reclusão, destinado aos dependentes de presos que estão em regime fechado ou semiaberto e que tenham contribuído com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é R$ 1.302, correspondente ao salário mínimo.

Este, por sua vez, havia sofrido alteração no primeiro dia do ano, saindo de R$ 1.212 em 2022 para o valor atual. Assim, como o valor máximo do auxílio-reclusão acompanha o salário mínimo, houve a equiparação de quantias após portaria publicada em 10 de janeiro de 2023 no Diário Oficial da União (DOU) e assinada por Fernando Haddad (ministro da Fazenda) e Carlos Lupi (Previdência Social).

Nesse caso, então, o valor de R$ 1.754,18 corresponde à quantia máxima que as famílias de presos devem ter como renda total para terem direito a receber o auxílio-reclusão de um salário mínimo. Além disso, é uma atualização feita pelo INSS em 2022, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



