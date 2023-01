Netflix, Disney + e Star +: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "That '90s Show" e "Super Junior: The Last Man Standing", confira as opções!

Netflix

Localizada no verão de 1995, "That '90s Show" retorna com parte do elenco original em uma nova história, onde a protagonista será Leia Forman, interpretada por Callie Haverda (O Marido Perdido). No novo enredo ela é filha dos personagens Eric Forman (Topher Grace) e Donna Pinciotti (Laura Prepon). O núcleo principal terá foco nos amigos de Leia, com o elenco original em participações pontuais.

Clique aqui para ver o trailer

Star +



Antes de se tornar agente da CIA, Evelyn Salt (Angelina Jolie) prestou juramento de servir e honrar o seu país. Ela colocará o seu juramento em prática, quando um desertor russo a acusa de ser uma espiã russa. Salt foge, usando todas as sua habilidades e anos de experiência como agente infiltrada para conseguir escapar dos seus inimigos, proteger o seu marido e fugir dos seus colegas da CIA. Distributed by Tubemogul.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

JUNG_E



Guerreiras



That '90s Show



Presidente por Acidente



Junji Ito: Histórias Macabras do Japão



Disney +

A Reciclagem do Rei Shakir



Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara – Temporada 1



Super Junior: The Last Man Standing – Temporada 1



Ataques de Tubarão: Mistérios Revelados – Temporadas 1 e 2



The Bad Batch – Temporada 2



A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História – Temporada 1



Idina Menzel: Trajetória de Sucesso



Doc McStuffins: The Doc is 10!



Clínica Animal com o Dr. Pol: Especial 200 Episódios



Tubarões Visto de Cima



Filhotes de Tubarões



Tubarões vs. Embarcações



Tubarão-Fantasma



Rainha Tubarão



Tubarão Insaciável



Tubarões à Noite



O Grande Tubarão-Martelo



Mandíbulas à Espreita



Gangues de Tubarões



Crocodilo vs. Tubarão: O Confronto



Escola de Tubarões



Baleias vs. Tubarões



Os Tubarões Mais Perigosos



Tubarão-Touro: A Caçada



Star+

O Menu



Salt



Canibal



O Patriota



Echo Boomers: A Geração Esquecida



Tales From The Hood 3



Bem-Vindo à Morte Súbita



A Próxima Aposta



Jogando com o Amor



Tokyo Revengers



Homens com Missão



Histórias de Crimes em Taiwan



Contos Macabros 3



Bem-Vindos ao Wrexham



A Favor do Amor - Temporada 1



Shades of Blue: Segredos Policiais - Temporada 1 a 3



The Come Up - Temporada 1



O Herdeiro: A Dinastia do Freestyle – Temporada 1



Uma Nova Geração – Temporada 1



Narco Wars – Temporada 3



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

