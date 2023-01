Camila Marieta faz show de aniversário nesta quinta-feira, 19

A cearense Camila Marieta, ex-participante do The Voice Brasil 2021, fará um show intimista em comemoração ao seu aniversário nesta quinta-feira, 19. Com apenas 80 ingressos à venda, a cearense abriu espaço para viver a festa junto aos seus fãs.

“Virou como se fosse uma tradição minha com meus fãs. Todo ano meu aniversário caía num final de semana e eu acabava sempre estando nos palcos. Acabou que tive a ideia ano passado de levar esse nome para os palcos. Ano passado foi ‘Noite de Camila Marieta’ e esse ano será ‘Show de Aniversário’”, conta.

Recentemente, Camila Marieta apresentou-se no palco do Réveillon 2023 de Fortaleza ao lado do cantor de forró Waldonys. Em sua trajetória, a cantora tem a passagem pelo reality show The Voice Brasil em 2021, quando todos os jurados a escolheram para compor o time.

Ela também já dividiu o palco com importantes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Tulipa Ruiz e Pitty.

“Show de Aniversário” - Camila Marieta

Quando: quinta-feira, 19, às 20 horas

Onde: Sala 3035 (R. Nunes Valente, 3035 - Dionísio Torres, Fortaleza)

Quanto: R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada)

Mais informações: @camilamarieta



