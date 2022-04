Copa do Nordeste tem apresentação de Xand Avião e Camila Marieta

Os shows de abertura e do intervalo da final da Copa do Nordeste deram destaque à música regional

No último domingo, 3 de abril, aconteceu a final da Copa do Nordeste entre os times Fortaleza e Sport Recife na Arena Castelão com direito a performances musicais. Na abertura do jogo, Camila Marieta se apresentou ao lado da banda do Fortaleza. Já no show do intervalo, Xand Avião dominou o estádio com os maiores sucessos do forró.

Torcedora do Fortaleza, Camila Marieta é conhecida por suas apresentações nas casas de show da capital cearense, e ganhou notoriedade ao participar do último The Voice Brasil. "Não dá pra explicar a sensação de cantar na Arena Castelão com mais de 60 mil pessoas e torcedores da nação tricolor. Eu fiquei numa mistura de êxtase com emoção. Uma experiência que vai ficar marcado na minha memória e na minha carreira", conta ao O POVO.

Além de celebrar a apresentação, Camila também comemora a vitória do time. "Foi minha primeira vez na arena Castelão. E eu sempre costumo dizer que minhas primeiras vezes são sempre incríveis. Dessa vez foi tão incrível que eu realmente fui pé quente, filmei o exato momento do gol de pênalti, e ganhamos de 1X0. Fomos campeões!", declara. A cantora, ao lado de Cláudio Mendes, foi responsável por escrever o hino do time de basquete do Fortaleza.



O intervalo da Copa também teve direito a show, como acontece no Super Bowl, jogo final do campeonato da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que já teve apresentações de Michael Jackson, Beyoncé, Madonna e Lady Gaga. O "Show da Lampions", como foi chamada a performance do intervalo, foi comandado por Xand Avião.

"Comendo Água", "Inquilina" e "Chupa que é de uva" foram alguns dos sucessos do forró que o cantor apresentou e fez a Arena Castelão vibrar. Além disso, Xand também cantou "Anunciação", de Alceu Valença, e emocionou os torcedores.

