Bailarina de bronze desaparecida em ato golpista é encontrada

Escultura "Bailarina", de Victor Brecheret, foi doada em 2015 pela filha do autor. Ficou desaparecida desde a invasão de bolsonaristas extremistas no último domingo, 8

Após desaparecer em ato golpista no último domingo, 8, a escultura "Bailarina", do artista ítalo-brasileiro Victor Brecheret, voltou ao seu lugar de origem na Câmara dos Deputados. Conforme divulgado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 11, a obra tinha sido separada da base e foi encontrada no chão.

"Bailarina" já está em exibição, após ser restaurada por profissionais do Congresso Nacional. Ela retorna para onde ficava antes da invasão, no saguão de entrada da Câmara, próximo a escada que dá acesso ao Salão Verde.

"Precisa ter um museu com todos os danos que foram causados, esse dia (08/01) não poderá ser apagado", escreveu uma seguidora identificada como Aline Câmara. "Parabéns aos restauradores! A história do Brasil está preservada", comemorou outro.

Em entrevista ao Vida&Arte, o artista plástico e professor de restauro na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, Antônio Vieira destacou que o processo de restauro, quando possível, será minucioso.

"Serão necessários procedimentos técnicos, aparentemente de reentelamento fio a fio para recompor as tramas do tecido (em referência a obra "Mulatas", alvo dos vândalos)", explica. De acordo com ele, as obras agora passarão por avaliações para depois seguir para o processo de intervenção restaurativa.

Obra "Bailarina", de Victor Brecheret

Doada em 2015 por Sandra Brecheret Pellegrini, filha de Victor Brecheret, a obra é composta por bronze fundido e tem dimensões de 70x60x30 cm, segundo a Agência Câmara de Notícias.

É uma homenagem à delicadeza e sutileza das bailarinas de dos artistas, tendo sido feita na década de 1920, quando o artista morava na França.

