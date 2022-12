Novo trabalho do diretor cearense Leonardo Mouramateus compõe a Mostra Aurora, competitiva de longas-metragens da Mostra Tiradentes

Sob o tema "Cinema Mutirão", a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes divulgou na tarde desta segunda, 26, a seleção de sete filmes que irão compor a Mostra Aurora, dedicada a longas-metragens de realizadores com até três filmes no formato que explorem possibilidades de estética e narrativa. Entre as produções, está "A Vida São Dois Dias", dirigida pelo cearense Leonardo Mouramateus. O evento será realizado entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2023 na cidade histórica mineira.

Anunciado como uma produção de parceria entre o Rio de Janeiro e o Ceará, o longa de ficção de Mouramateus apresenta Rómulo, morador de vida pacata da capital fluminense que, após um acidente, passa a ser afetado por uma onda de eventos absurdos que incluem um irmão gêmeos e um manuscrito misterioso.

Completam a lista "As Linhas da Minha Mão” (MG), de João Dumans; “Cervejas no Escuro” (PB), de Tiago A. Neves; “Peixe Abissal” (RJ), de Rafael Saar; “Solange” (PR), de Nathalia Tereza e Tomás von der Osten; “Vermelho Bruto” (DF), de Amanda Devulsky; e “Xamã Punk” (RJ), de João Maia Peixoto. A curadoria de longas da edição é assinada por Francis Vogner dos Reis, Lila Foster e Camila Vieira.

Os sete longas da mostra serão avaliados pelo júri oficial, formado em 2023 pela montadora e cineasta Cristina Amaral; a cineasta e professora Dácia Ibiapina; a pesquisadora e professora Ester Marçal Fér; o jornalista e pesquisador GG Albuquerque; e o crítico, pesquisador e professor Luiz Carlos Oliveira Jr.

Em 2023, a Mostra de Cinema de Tiradentes irá homenagear a produção de Ary Rosa e Glenda Nicácio, da Rosza Filmes. A dupla é formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e dirigiu longas como "Café com Canela" e "Ilha".

Confira lista de selecionados da Mostra Tiradentes:

- “A Vida são Dois Dias” (RJ/CE), de Leonardo Mouramateus

- “As Linhas da Minha Mão” (MG), de João Dumans

- “Cervejas no Escuro” (PB), de Tiago A. Neves

- “Peixe Abissal” (RJ), de Rafael Saar

- “Solange” (PR), de Nathalia Tereza e Tomás von der Osten

- “Vermelho Bruto” (DF), de Amanda Devulsky

- “Xamã Punk” (RJ), de João Maia Peixoto

