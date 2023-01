Margareth Menezes sobre invasão no DF: ‘Terrorismo de extrema direita’

A artista e atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, usou seu perfil no Twitter nesta segunda-feira, 9, para criticar a destruição do patrimônio público em Brasília feita durante a invasão de terroristas ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8.

Na primeira manhã após os ataques bolsonaristas do domingo, 8, Margareth se pronunciou sobre o ataque aos bens públicos em Brasília.

“O patrimônio histórico material e imaterial do Brasil foi barbaramente atacado e em parte destruído neste dia 8 de janeiro em Brasília, como é de amplo conhecimento público”, iniciou o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em terceira pessoa, ela deu sequência à publicação falando das medidas por ela tomadas diante do prejuízo cultural.

“A ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes, determinou a imediata diligência do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico (Iphan) nas atribuições que cabem ao órgão, para a avaliação e informação da destruição cometida nos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e demais espaços tombados”.

Punição ao envolvidos

Com texto assinado também pelo Ministério da Cultura, Margareth afirma ainda que os atos terroristas não serão tolerados e que haverá punição aos envolvidos no ato que danificou patrimônios públicos.

“O mundo assiste, estarrecido, à violência do terrorismo de extrema direita contra o estado democrático brasileiro. A dilapidação do patrimônio público e da consciência livre do nosso povo não será tolerada. Os culpados serão identificados e rigorosamente punidos na forma da lei”, concluiu.

Sobre o assunto Ministério da Justiça cria canal para receber denúncias de atos terroristas

Terroristas roubam armas e munições que estavam no Gabinete de Segurança da Presidência da República

PGR anuncia abertura de investigação criminal contra atos terroristas

Bolsonaro se distancia de apoiadores terroristas e se diz defensor da democracia

STF publica nota sobre atos terroristas em Brasília

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags