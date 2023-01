Ex-BBB participa de atos terroristas em Brasília neste domingo, 8

Participante da primeira edição do BBB, em 2002, Adriano estava presente em Brasília no momento dos atos golpistas no Palácio do Planalto neste domingo, 8

Adriano Castro, um ex-participante da edição inaugural do reality Big Brother Brasil (BBB), fez uma transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube, mostrando cenas ao vivo da invasão terrorista ao Palácio do Planalto, em Brasília, neste domingo, 8.

O artista plástico, creditado com a criação do termo "paredão" para designar o processo semanal de eliminação de participantes no BBB, transmitiu a live para mais de 227 mil inscritos, para os quais é melhor conhecido como "Didi Red Pill", um apelido que faz referência ao filme "Matrix" (1999).

As imagens da invasão e destruição de patrimônio público foram mostradas por meio do canal do ex-brother, termo que Castro também criou. Após a repercussão negativa do vídeo, no qual incitava atos de violência antidemocráticos, a transmissão ao vivo foi tirada do ar.

Entrevistando outras pessoas presentes na Praça dos Três Poderes, que dá acesso ao Palácio do Planalto, sede oficial do Poder Executivo no Brasil, Adriano Castro comemorava, em sua transmissão, a presença dos golpistas em Brasília, exaltando a missão dos "patriotas" para com a nação.

De acordo com Castro, sua transmissão no YouTube não estava incentivando "baderna, terrorismo ou quebra-quebra", explicou em outra live, realizada também no domingo, dia dos atos terroristas. Suas gravações, que registraram o traslado desde o quartel-general do Exército até o Congresso Nacional, mostravam uma "marcha pacífica, tranquila e sem problema algum".

O canal no YouTube de Castro conta com diversos vídeos criticando figuras proeminentes da política brasileira, tanto da esquerda, como o presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva (PT), quanto de direita, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, aliado de Bolsonaro mas visto como traidor pela ultradireita fascista.

