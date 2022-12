Marisa Monte fará show em Fortaleza em 2023

Marisa Monte virá para Fortaleza em outubro de 2023 com a turnê “Portas”. A informação foi confirmada no início da noite desta quarta-feira, 21, nas redes sociais da cantora. Marcado para o dia 6 de maio, ainda não há informações do local e valores dos ingressos do show.

Além da Capital, a Marisa irá passar por outras cidades brasileiras, e também levará a turnê “Portas” para as cidades de Newark, nos Estados Unidos, Toronto e Montreal, no Canadá.

Marisa Monte esteve em Fortaleza em abril deste ano, com show realizado no Centro de Eventos do Ceará, contemplando a primeira parte da turnê “Portas”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No repertório do show, Marisa reúne as canções do disco “Portas”, lançado em 2021, com clássicos da carreira, como “Bem Que Se Quis”, “Infinito Particular”, “Ainda Lembro” e “Beija Eu”. Músicas do grupo Tribalistas, como “Velha Infância” e “Já Sei Namorar” também constam no setlist.

Marisa Monte em Fortaleza

Quando: 6 de maio de 2023

Informações sobre local do show e valores dos ingressos serão divulgadas em breve.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags