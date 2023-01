Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições até o dia 03/02

A 20ª edição do Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro, às 18 horas. Obras inéditas poderão concorrer nas categorias "Romance" e "Conto". O processo de inscrição é online e gratuito.

Os vencedores do Prêmio terão suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com uma tiragem inicial mínima de 2.500 exemplares. Em 2022, o paraense Pedro Augusto Baía venceu a categoria "Conto" com a coletânea "Corpos benzidos em metal pesado". A gaúcha Taiane Santi Martins saiu vitoriosa na categoria romance com a obra "Mikaia".

"Este ano é especial. Chegamos a vinte edições, um marco importante e que deve ser comemorado. Criamos o Prêmio em 2003 e de lá para cá se o projeto se consolidou como o principal do País para autores iniciantes. Esperamos ter novos recordes de inscritos em 2023 – no ano passado recebemos 1.632 trabalhos, sendo 844 em Conto e 788 em Romance”, celebra Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a produção do Prêmio, o processo de seleção das obras é criterioso e democrático. Ao inscrever as obras, os autores ficam anônimos para os avaliadores, de modo a garantir a imparcialidade no processo de avaliação.

Ao longo dos 20 anos de existência, autores foram descobertos e se consolidaram na literatura nacional através do Prêmio, como Juliana Leite, Marcos Peres, Luisa Geisler, André de Leones, Franklin Carvalho, Sheyla Smanioto, Tobias Carvalho e Lucia Bettencourt.

Inscrições Prêmio Sesc de Literatura

Quando: até 3 de fevereiro

Onde: sesc.com.br

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags