Sesc Ceará abre chamada de credenciamento para artistas e grupos

Os artistas credenciados poderão se apresentar nas unidades Sesc de todo o Ceará ao longo de um ano. As inscrições são gratuitas e seguem até 31 de janeiro

Estão abertas as inscrições gratuitas para o credenciamento de artistas e profissionais para atividades do Sesc Ceará em 2023. O edital contempla proponentes de diferentes linguagens e de todo o Brasil. Grupos e artistas que passarem pelo processo e estiverem credenciados estarão à disposição da instituição para prestarem serviços ou apresentarem trabalhos nas unidades Sesc do Estado.

Sobre o assunto Globoplay: 'Bem-Vinda a Quixeramobim' chega ao streaming

CCBNB: inscrições abertas para patrocínio de projetos artísticos

Candomblé: Lula sanciona dia para celebrar tradições africanas

O chamamento público segue aberto até 31 de janeiro. Entre as etapas, estão conferência de documentação, recursos, análise e seleção de propostas e a publicação do resultado final, prevista para 22 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São aceitos trabalhos de teatro, dança, circo, música, audiovisual, artes visuais, literatura e expressões culturais de tradição no processo. As atividades podem ser de caráter virtual, presencial ou híbrido.

Credenciamento de Artistas Sesc Ceará 2023

Quando: até 31 de janeiro

Onde: eventos.sesc-ce.com.br/inscricao

Mais informações: no site www.sesc-ce.com.br/programa-cultura/ ou pelo e-mail credenciamento@sesc-ce.com.br

Confira o edital completo: clique aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags