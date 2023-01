Globo de Ouro 2023: cerimônia não será transmitida no Brasil

Premiação dos melhores da TV e do Cinema, o Globo de Ouro não será transmitido no Brasil, nem pela TV nem pelo streaming

Agendada para a próxima terça-feira, 10, a cerimônia de entrega do Globo de Ouro não será transmitida no Brasil. Pela TV e pelo streaming, tradicionalmente a transmissão acontecia pelo canal TNT, que não garantiu os direitos para esse ano.

Até agora, nenhum outro canal brasileiro anunciou a transmissão do prêmio dado aos destaques do cinema e da TV de 2022. À partir das 20 horas, o canal E! fará a transmissão do tapete vermelho, quando as estrelas da noite chegam para o evento. Mas a exibição não inclui a entrega das estatuetas. Nos EUA, a exibição completa da premiação acontece pelo canal NBC.

Em 2023, a apresentação ficará com Jerrod Carmichael, ator e comediante de stand-up. O drama irlandês "Os Banshees de Inisherin" lidera a premiação com oito indicações, incluindo Melhor Direção e Melhor Roteiro (ambos para Martin McDonagh) e Melhor Filme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Expectativas para o Globo de Ouro 2023

Após crise nos últimos anos por denúncias de racismo e corrupção na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que promove o evento, a busca é por tentar retomar a credibilidade e relevância.

Entre os passos empreendidos pela instituição, o principal foi a atualização do quadro de votantes, que passou a ser mais diverso em raça, gênero e nacionalidade. A HFPA já conta com a jornalista Ana Maria Bahiana como membro e, neste ano, cinco brasileiros se juntaram ao grupo com direito a voto, incluindo o crítico cearense Daniel Herculano. Completam a lista Enoe Lopes Pontes (Bahia), Isabel Wittmann (São Paulo), Kel Gomes (Minas Gerais)e Mario Abbade (Rio de Janeiro). (colaborou João Gabriel Tréz)



Leia Também:

- Globo de Ouro: "Wandinha", "The White Lotus" e "Avatar" são indicados

- Cercado de polêmicas, Globo de Ouro volta à TV em 2023

- Globo de Ouro aprova reformas após críticas por falta de diversidade



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags