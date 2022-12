Oscar 2023: Cineasta quer debater homossexualidade no Marrocos

Pré-indicado ao Oscar 2023, o filme marroquino "Le Bleu du Caftan ("Túnica Turquesa) "pode contribuir na criação de um debate saudável e necessário sobre a homossexualidade", declara sua diretora, Maryam Touzani, em entrevista à AFP.

Em seu segundo longa-metragem, Touzani conta a história de Halim e Mina, um casal unido e sem conflitos que vive com um grande segredo: a homossexualidade de Halim.

Selecionado ao Oscar por Marrocos, o filme foi incluído na lista de 15 obras pré-indicadas para a categoria de "Melhor Filme Estrangeiro" da premiação americana.

"É uma grande honra poder representar Marrocos e carregar as cores do país nesta fase da competição", conta Touzani. "O fato do meu filme representar Marrocos é um avanço. O simbolismo é belo e forte. Expressa um desejo de abertura e diálogo", expressa a diretora.

A prova disso, de acordo com Touzani, é que o filme foi escolhido por uma comissão oficial composta de profissionais do cinema para representar o país no Oscar. Foi uma escolha ousada em um país conservador, onde a homossexualidade é um tema tabu que divide a opinião pública e continua sendo punida com três anos de prisão.

Sem julgar

"Me machuca e me dói ver as pessoas (LGBTQIA+) viverem escondidas, com medo, e que a expressão de seu amor seja sufocada, negada e julgada" lamenta a cineasta de 42 anos.

A história se passa na Medina de Salé, vizinha da capital Rabat. A vida de Mina e Halim, interpretados pela atriz belga Lubna Azabal e o ator palestino Saleh Bakri, vira de cabeça para baixo com a chegada de um jovem aprendiz em seu atelier de kaftan, uma túnica tradicional de Marrocos. A aproximação entre Youssef, interpretado pelo marroquino Ayoub Missioui, e seu mestre alfaiate os faz embarcar em uma nova e plural experiência de amor, junto à Mina.

"Muitas vezes tendemos a rotular histórias de amor, mas meu desejo mais profundo era contá-la sem julgá-la", explicou Touzani, que ganhou o prêmio da crítica internacional com este filme no Festival de Cinema de Cannes. Tanto nos contos de fadas como na amarga realidade, a diretora considera que "as mentalidades precisam mudar".

"Liberdade de amar"

Embora relativamente menos reprimida que em outros países da região, a homossexualidade em Marrocos ainda recebe punição, mesmo que a perseguição não seja sistemática. "A liberdade de amar nos pertence", destacou a diretora à AFP em novembro durante o Festival de Marrakech, onde "Túnica Turquesa" recebeu o prêmio do júri.

A diretora Maryam Touzani quer debate sobre homossexualidade com o filme "Túnica turquesa" (Foto: FADEL SENNA / AFP)



O longa também valoriza a confecção artesanal do kaftan, peça tradicionalmente usada em ocasiões especiais em Marrocos. "O filme também explora o amor por uma profissão, a de maalem (mestre alfaiate, em árabe marroquino), que tende a desaparecer. A evolução da história ocorre paralelamente à confecção do kaftan", examinou Touzani.

"Túnica Turquesa" é a segunda obra marroquina da história a ser pré-indicada ao Oscar, depois de "Omar m'a tuer" ("Omar Me Matou" em tradução livre), do franco-marroquino Roschdy Zem. A lista final de filmes indicados será divulgada 24 de janeiro.

