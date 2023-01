Dia de Reis: Juazeiro do Norte e Canoa Quebrada celebram tradição

Municípios do interior cearense comemoram a tradicional festividade do Dia de Reis, celebrada nesta sexta-feira, 6. De acordo com a história cristã, a data marca a visita dos Reis Magos ao menino Jesus.

Em Canoa Quebrada, localizada a 160 km de Fortaleza, acontece a clássica Festa à Fantasia de Reis. O evento começou em 1983 como forma de arrecadar recursos para as crianças e, após 40 anos, reúne cada vez mais visitantes.

Imagens da Festa à Fantasia de Reis, em Canoa Quebrada (Foto: Divulgação)



A edição de 2023 é idealizada por Paulo Rogério Kurc, conhecido como DJ Dinossauro. O trajeto percorre a famosa rua Broadway até chegar no Circo Escola Canoa Criança.

Já em Juazeiro do Norte, a 491 km da Capital, a Cajuína São Geraldo promove ações especiais durante os dias 6 e 14 de janeiro. As atividades começam com abertura da exposição coletiva "Linhas de Afeto: Dia de Reis, Festa das Tramas", que segue com visitação aberta até o dia 14.

Ainda na sexta-feira, 6, também tem cortejo realizado pelos grupos Reisado Mestre Dedé de Lune e Reisado Guerreiras de Santa Madalena. A programação segue com roda de conversa, oficina de tecelagem e apresentações musicais.

40ª Festa dos Reis de Canoa Quebrada

Quando: sexta-feira, 6, a partir das 20 horas

Onde: Circo Escola Canoa Criança (rua Virgínia City, 531 - Canoa Quebrada)

Gratuito

Dia de Reis da Cajuína São Geraldo

Sexta-feira, 6

8 horas: Abertura da exposição coletiva "Linhas de Afeto: Dia de Reis, Festa das Tramas"

9 horas: Apresentação de reisado com os grupos Reisado Mestre Dedé de Lune e Reisado Guerreiras de Santa Madalena

Domingo, 8

19 horas: Roda de Conversa "Linhas de Afeto", com Andrea Dall'Olio, Rosana Cilento, Silviane Lopes, Gloria Correia e Rute Santos e mediação de Alexandre Heberte e Terezinha Lisieux

Terça-feira, 10

14 horas: Oficina "Trama de Raiz, Tecelagem da Natureza" com Rozania Feitosa

Quarta-feira, 11

17 horas: Atividade "Tecido Humano"

Quinta-feira, 12

14 horas: Encontro com Raizeiras Cariri

19 horas: Apresentação musical de Junior Avelino e Mabel

Sábado, 14

19 horas: Apresentação musical de Junior Avelino e Mabel

As atividades de Juazeiro do Norte acontecem na sede da Cajuína São Geraldo (rua da Conceição, 1090 - Centro).



