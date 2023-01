Gratuito: Praça do Ferreira recebe programação de Dia de Reis

Programação gratuita marca o encerramento do Ciclo Natalino do Estado e acontece no Centro de Fortaleza ao longo da sexta, 6, data oficial do Dia de Reis

Reisados, lapinhas vivas, pastoris, bois e outras expressões irão tomar a Praça do Ferreira a partir das 8 horas da sexta, 6, para celebrar o Dia de Reis. A programação gratuita segue até 17 horas e compõe o encerramento da XV Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino, promovida pela Secretaria da Cultura do Ceará. Neste ano, o evento homenageia Mestra Zulene, uma das guardiãs das tradições do Cariri cearense.

Ao longo do dia, a Praça do Ferreira acolhe apresentações de 14 grupos de Tradição e Projeção Folclórica vindos dos municípios de Assaré, Canindé, Crato, Fortaleza, Itatira, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Meruoca, Paracuru e Tianguá.

Além das atrações no palco, um cortejo com os grupos participantes sairá da Praça General Tibúrcio (em frente à Igreja do Rosário) para chegar à Praça do Ferreira. Completam a programação a mostra "Nossas Mestras e Mestres, nossas histórias", uma exposição de presépios e a Feirinha dos Mestres, onde serão comercializados produtos de artistas populares.

Encerramento da XV Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino

Quando: sexta, 6, de 8h às 17 horas

Onde: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, Centro)

Entrada gratuita e acesso aberto ao público

