Espetáculo sobre saúde mental acontece no TJA neste fim de semana

Neste sábado, 7, e domingo, 8, o Centro de Dança Soraya Bruna apresenta, no Theatro José de Alencar, os espetáculos “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, sendo este infanto juvenil, marcado para às 18h30min, e o adulto “I AM, I WANT, I NEED”, às 20 horas. Os horários são os mesmos para os dois dias.

“Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate” é baseado no clássico dos cinemas “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de 2005, dirigido por Tim Burton, que conta a história de cinco crianças que sonham em encontrar o ticket dourado nas barras de chocolate, para então, poderem ingressar no universo de Willy Wonka. O espetáculo tem como propósito fortalecer os laços familiares e a união em diferentes lares por meio da expressão artística.

Soraya Bruna, diretora geral dos festivais, explica que o segundo ato, “I am, I want, I need”, vem com uma temática mais séria para abordar diferentes transtornos mentais, como ansiedade, depressão, bipolaridade e síndrome do pânico. “Nosso objetivo é trabalhar tanto a acessibilidade para com o outro, quanto a que devemos ter com nós mesmos. Como devemos nos portar um ao outro para que estes se sintam bem, e como a gente deseja que o outro nos trate para ficarmos bem. É sempre um ato de entendimento para que as pessoas tenham mais reciprocidade, leveza, cuidado, atenção e amor”, explica a coreógrafa.

Na descrição da apresentação, questionamentos acerca do bem-estar, próprio e do outro, levam os espectadores à reflexão: “O que você faria se pudesse ver dentro da mente humana? Se pudesse conhecer os medos de uma pessoa ansiosa, o caos da depressão, a complexidade de uma mente bipolar? O que você faria, se de repente você conseguisse enxergar que apesar de toda a desorganização, existe alguém que precisa ser amado, ouvido e acolhido? Neste espetáculo, vamos levar você a entender os caminhos que a mente toma, para superar seus traumas e temores. Levar você a entender como devemos ser, sentir e acolher.”.

A sessão de dança da turma de adultos foi apresentada inicialmente em 2019, quando se chamava “I need”. Soraya afirma que o que a fez resgatar o tema foi o impacto da primeira apresentação e o fato de ser um assunto que revive com o passar dos anos, principalmente após a pandemia. “Estamos no janeiro branco, o mês sobre esses transtornos. Não teria momento melhor para unirmos a arte e a saúde”, finaliza.

Os espetáculos trazem coreografias de Lauro Fraga, Natália Menezes, Soraya Bruna e Thiago Batista. “I AM, I WANT, I NEED” foi escrito por Larisse Soares. Para comparecer ao evento, os ingressos estarão à venda na bilheteria do Theatro José de Alencar, a partir das 17h30min, no sábado, 7, e domingo, 8, custando R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

Espetáculos de Dança

Quando: sábado, 7, e domingo, 8. “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, às 18h30min e “I am, I want, I need”, às 20 horas.

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: na bilheteria do TJA, a partir de 17h30min

Mais informações: no Instagram @centrodedancasorayabruna

