Gratuito: Biblioteca Pública do Ceará lança programação de férias

No mês das férias escolares, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) está com uma programação repleta de atividades voltadas para todos os públicos, com os mais diferentes interesses. Voltada para crianças e adultos, a programação inclui atividades formativas, espetáculos, exposição e debates virtuais. A agenda de férias da Bece é gratuita.

Confira a programação de férias da Bece:

Oficinas de formação

Dias 11 a 13: “Bordado e Cordel” com Laura Moreira

“Bordado e Cordel” com Laura Moreira Dias 26 e 27: “Jogos Teatrais: um diálogo entre teatro e Libras” com Gracy Kelly

“Jogos Teatrais: um diálogo entre teatro e Libras” com Gracy Kelly Dias 24 a 27 e 31: “Ciclos Formativos em Humanidades”, com o tema “Interfaces literárias, realidades imaginadas”

Inscrições: site da Bece

Programação Infantil

Sábado, 7 (10 horas): Espetáculo “Mocho Comi” com Luciana Costa e Estefânia Surreira (Portugal)

Espetáculo “Mocho Comi” com Luciana Costa e Estefânia Surreira (Portugal) Sábados 7 (às 15 horas) e 14 (10 horas): peça “Virgulino: de vaqueiro a cangaceiro’’

peça “Virgulino: de vaqueiro a cangaceiro’’ Domingo, 8, às 10h e 15 horas: espetáculo “Ch@furdo”

espetáculo “Ch@furdo” Sábado 14 (15 horas) e domingo 15 (às 10h e 15 horas): Peça “Álbum de Família”

Peça “Álbum de Família” Sábado 21 (15 horas) e domingo, 22 (10 horas): Espetáculo “Histórias do tempo da carochinha”

Espetáculo “Histórias do tempo da carochinha” Dias 20, 27, 28 e 29 (16 horas): Projeto “Ilustr@ção”

Projeto “Ilustr@ção” Sábado, 28, e domingo, 29 (às 10h e 15 horas): Espetáculo "Histórias de Pachamama”

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Acervo, Pesquisa e Conhecimento

A edição de janeiro do programa Descobertas da Pesquisa Acadêmica traz debate o tema “Os oprimidos sabem do que se trata: a resistência do Pinheirinho e a violência do Estado no Brasil”.

Será realizada uma live no Youtube no dia 19 de, às 16 horas, com comentários de David Moreno e mediação de Rodrigo Alves Ribeiro, coordenador de Acervo, Pesquisa e Conhecimento da Bece.

No dia 27 de janeiro, às 14 horas, acontece o lançamento da 2ª exposição na plataforma Google Arts and Culture: “Paisagens sociais, narrativas de viajantes, escritas do ontem”.

A exposição é feita a partir dos documentos do acervo da Bece sobre os cronistas e viajantes brasileiros e estrangeiros do século XIX e princípios do XX. Nomes como os de Adolfo Caminha, João Brígido, Elizabeth Cary Agassiz, Johann Baptist von Spix e Henry Koster, por exemplo, são contemplados pela mostra. A abertura da exposição acontece por meio do Youtube da Bece.

Descobertas da Pesquisa Acadêmica

Quando: quinta, 19, às 16 horas

Onde: Youtube da Bece

Paisagens sociais, narrativas de viajantes, escritas do ontem

Quando: sexta, 27, às 14 horas

Onde: plataforma Google Arts and Culture



Rolê da Bece

Na programação, serão contempladas atividades que promovem e potencializam as políticas de democratização da leitura, literatura e cultura. Entre elas, estão:

Dias 23, 25 e 27: Oficina “Quem conta um conto partilha seus pontos

Onde: Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió

Mais informações: www.livrolivrecurio.com.br



Terça, 17: Espetáculo “Maroca e Deolindo de André Neves”

Onde: Casa Futuro

Mais informações: Linktree

Terça, 24: “Jaci, a filha da Lua de Rosa Morena”

Onde: Biblioteca Comunitária Sabiá

Mais informações: Instagram e Facebook



Dias 16, 18, 20, 23 e 25: Curso livre “Produção cultural independente: Livro, Leitura e Literatura”

Onde: Bece



Lançamentos e mais

Quinta, 5: "A filha primitiva" por Vanessa Passos (Bece)

"A filha primitiva" por Vanessa Passos (Bece) Quarta, 11: "Espelhos Desnudos" por Eudismar Mendes (Bece)

"Espelhos Desnudos" por Eudismar Mendes (Bece) Terça, 17: Comentários sobre o livro “Livro sobre Nada” por Gustavo Fernandes e Beatriz Caldas (Youtube da Bece)

Todas as atividades iniciam às 18 horas

Biblioteca Pública Estadual do Ceará



Onde: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 20 horas; sábados e domingos, das 9h às 17 horas

Telefone: 85 3101.2545

Mais informações: linktree



Podcast Vida&Arte

