Jeremy Renner estava ajudando uma pessoa no momento do acidente

O ator Jeremy Renner, que dá vida ao personagem Gavião Arqueiro da Marvel, sofreu um acidente grave no último domingo, 1º, envolvendo um limpa neves.

Segundo atualizações do jornal local Reno Gazette, o ator ajudava uma pessoa que estava presa dentro de um carro atolado na neve.

As informações foram repassadas à imprensa pela prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve. A gestora disse que ela e o Renner são amigos e que no dia do acidente foi chamada pela família.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele estava ajudando alguém preso na neve”, disse Schieve. “Ele está sempre ajudando os outros.”

Como foi o acidente com Jeremy Renner



O acidente aconteceu no domingo, 1º de janeiro, e Renner foi o único envolvido, de acordo com informações do gabinete do xerife de Tahoe County.

O ator, que possui uma casa na região, tentava remover a neve que atolava um carro na vizinhança, após forte nevasca no Ano Novo, até que uma máquina de remoção de gelo que utilizava o atingiu.

Um vizinho, médico, fez um torniquete em Renner e ficou ao seu lado até a chegada dos paramédicos, segundo o TMZ.

O transporte médico de Jeremy Renner até o hospital aconteceu por helicóptero. Uma equipe está investigando as circunstâncias do incidente. A máquina para remoção da neve possuía diversos recursos de segurança.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Sobre o estado de saúde do ator Jeremy Renner



A estrela dos Vingadores passou por cirurgias após o acidente. De acordo com um comunicado da sua família, divulgado na segunda-feira, 2, Renner teve trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e está na unidade de terapia intensiva após a cirurgia decorrente do acidente.

O estado de saúde do ator é crítico, mas estável. Vale lembrar que as lesões de Jeremy são extensas e graves.

Sobre o assunto Marvel: série "Gavião Arqueiro" ganha primeiro trailer

Tags