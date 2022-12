Netflix, HBO Max e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Netflix e Star+

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Olhar Indiscreto" e "Velma", confira as opções!

Netflix

Débora Nascimento estrela meu novo suspense "Olhar Indiscreto", onde interpreta Miranda, uma hacker obcecada em vigiar pela janela a vida de sua vizinha Cleo, uma prostituta de luxo, interpretada por Emanuelle Araújo. O que ela não sabe, é que essa obsessão vai mudar para sempre o rumo da sua vida. Com uma trama envolvente, "Olhar Indiscreto", minha nova minissérie brasileira, chega dia 1° de janeiro.

Clique aqui para ver o trailer

HBO Max

"Velma" é uma série animada de comédia adulta que conta a história de origem de Velma Dinkley, o ícone e gênio subestimado da turma do Scooby-Doo. essa nova versão divertida e original vai revelar o passado complexo e divertido de uma das detetives mais amadas de todos os tempos.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Ruído Branco



Histórias de Verão: Temporada 2



Rainha do Tráfico: Temporada 3



Olhar Indiscreto: Temporada 1

HBO Max

Velma – Temporada 1

Star+

Canibal – Temporada 1

Impetigore: Herança Maldita

