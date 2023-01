Festival do Futuro: cearenses Léo Suricate e Rapadura sobem ao palco em show

Participações aconteceram durante show do grupo BaianaSystem em festa alusiva à posse do presidente Lula (PT) em Brasília

Durante a programação musical da posse presidencial de Lula (PT), dois cearenses tiveram participações especiais em show da banda BaianaSystem. O influenciador digital Léo Suricate e o rapper Rapadura subiram ao palco em momentos e músicas diferentes ao longo da apresentação do grupo no chamado "Festival do Futuro".

Vestindo macacão vermelho e, por baixo, uma blusa da seleção brasileira de futebol, Léo Suricate surgiu durante a música “Cabeça de Papel”. O influenciador, co-criador da página humorística Suricate Seboso, foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições pelo Psol e é apoiador de Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em novembro, foi anunciado como membro da equipe de transição do governo eleito para atuar no Grupo Técnico de Cidades. Ao se encontrar com Lula durante visita do político ao Ceará em julho de 2022, ele chegou a entrar um boné com a palavra “Vetin”, em referência à juventude cearense.

Léo Suricate também esteve presente no palco durante a música “Capim Guiné”, momento no qual a cantora e Ministra da Cultura, Margareth Menezes, fez participação especial no show. Depois, ela apresentou “Faraó”, grande hit de sua carreira.

Sobre o assunto Quem é Ivan Baron, influenciador que subiu rampa do Planalto com Lula

Ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro dos 'Vingadores, sofre acidente e quadro é crítico

Festival do Futuro tem homenagens a Pelé, Elza Soares e Gal Costa

Outro cearense a dividir palco com o BaianaSystem, mas desta vez cantando, foi o rapper Rapadura. Em sua carreira, o compositor e produtor traz letras que exaltam o Nordeste. Ele dividiu vocais com Russo Passapusso em canções como “Oxe” e “Olho de Boi” - esta última resultado da parceria entre Rapadura e o grupo.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags