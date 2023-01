Lula e Bolsonaro: quais as previsões dos astros para 2023

O dia 1º de janeiro de 2023 terá muitas mudanças para todo o Brasil. Com as novidades na política, o Vida & Arte conversou com o cigano Phelippe Colle para saber o que os astros estão preparando para os quatro anos do governo Lula. Confira!

Vida&Arte - O que os astros dizem para o governo Lula?

Cigano Phelippe - Os primeiros seis meses do governo será voltado para colocar a casa em ordem. Lula enfrentará alguns problemas em conseguir apoiadores e viverá tensões políticas. Mas, a partir do segundo semestre, ele conseguirá, com a ajuda de amigos e pessoas mais próximas, bons aliados. O presidente também conseguirá alcançar um acordo que irá beneficiar uma grande parcela da população, mas que gerará intrigas internamente. Isso colocará Lula em uma zona de perigo nas tensões com colegas partidários.

Vida&Arte - Quais os desafios que o Brasil poderá passar no próximo ano?

Cigano Phelippe - Os astros indicam que 2023 será um ano de muitos sacrifícios, no qual, infelizmente, o Brasil terá que realizar algumas renúncias para acertar em futuras vitórias. Será um ano lento e estagnado e, com isso, veremos uma cobrança grande em cima dos governantes por demorarem a cumprir suas promessas. No campo profissional, teremos, no começo do ano, um período de oscilações, onde haverá um aumento de contratações, mas, logo em seguida, uma nova onda de desempregos, onde, somente, no fim do ano, veremos a política deslanchar. Veremos também alguns conflitos internos entre ministros e Lula, por alguns não conseguirem o que queriam inicialmente.

Vida&Arte - Terá alguma área da arte que vai destacar em 2023?

Cigano Phelippe - Os ministérios dirigidos por mulheres terão um destaque lento, mas que irão se destacar entre os demais. A área da Agricultura e das Artes serão as mais beneficiadas em 2023. Porém as alterações climáticas podem trazer prejuízos nos primeiros ou últimos três meses do ano.

Vida&Arte - Como será a gestão de Margareth Menezes como Ministra da Cultura?

Cigano Phelippe - Margareth terá uma gestão saudável e tranquila, porém, a tendência é que a passagem dela seja rápida, que ela não fique pelo tempo que é programado, pois a carta do Cavaleiro indica um período rápido e curto. O importante é que ela iniciará um processo de amadurecimento do Ministério, e a conclusão disso será benéfico para a Cultura.

Vida&Arte - O que vai acontecer com o Bolsonaro?

Cigano Phelippe - Bolsonaro irá dedicar os primeiros cinco meses de 2023 a cuidar da saúde, principalmente por questões emocionais e problemas cardíacos ou até mesmo intoxicação no sangue. Ele enfrentará problemas com a Justiça, mas não exatamente o que todos esperam, porque ele terá fortes influências que o ajudarão a escapar de problemas maiores e até de ir à prisão. Existe uma grande possibilidade de ouvirmos falar que ele se mudou definitivamente a pedido de um grande amigo.

