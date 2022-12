Vila das Artes abre inscrições para curso gratuito sobre cinema africano

Atividade abre a programação de férias da Escola Pública de Audiovisual do equipamento municipal. Pesquisadora e curadora Janaína Oliveira conduz a formação

A Vila das Artes realiza em janeiro o curso "Cinema Africano", ministrado pela pesquisadora de cinemas negros e curadora Janaína Oliveira. A formação abre o Programa de Férias da Escola Pública de Audiovisual do equipamento municipal. Serão ofertadas 20 vagas e as aulas acontecem entre os dias 9 e 13 de janeiro, de 14 às 18 horas. As inscrições são on-line e estão abertas até 6 de janeiro.

A atividade irá apresentar um panorama da produção audiovisual do continente africano na segunda metade do século XX a partir de temas como racismo, colonialismo, panafricanismo, identidades e políticas da representação.

Janaína Oliveira é fundadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro (Ficine), curadora independente, professora e pesquisadora.

O Programa de Férias da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove em janeiro, fevereiro e março um total de 17 cursos em modalidades presencial e on-line, abordando temas como curadoria, preservação e animação. As inscrições são abertas semanalmente.

Curso "Cinema Africano", com Janaína Oliveira

Quando: 9 a 13 de janeiro, de 14 às 18 horas

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro, Fortaleza - CE)

Mais informações: @viladasartesfortaleza

20 vagas. Inscrições gratuitas até 6 de janeiro em www.viladasartesfortaleza.com.br ou clicando aqui

