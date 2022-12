Produção cearense é selecionada para Festival de Roterdã

Longa de estreia de Diego Hoefel, gaúcho radicado no Ceará, o filme "Represa" — produzido pela cearense Tardo Filmes e com nomes do Estado na equipe e elenco — terá estreia no Festival de Roterdã de 2023. A obra compõe a mostra "Bright Future", competitiva do evento europeu.

Escrito por Diego Hoefel, Aline Portugal e Marcelo Grabowsky, o longa acompanha Lucas, que parte de São Paulo para casa, no Nordeste, após a morte da mãe e encara questões familiares, coletivas e íntimas. O elenco é formado pelos nomes de Renato Linhares, Gil Magalhães, Jenniffer Joingley e David Santos.

O Festival de Roterdã costuma acolher produções nacionais, e em especial aquelas de DNA cearense. Em 2020, o evento fez uma retrospectiva da filmografia de Leonardo Mouramateus — que em 2023 irá participar da Mostra de Tiradentes — e, em 2019, selecionou "Inferninho", co-dirigido por Pedro Diógenes e Guto Parente, e "O Clube dos Canibais", dirigido por Guto.

