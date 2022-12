Filme e podcast "Povos de Terreiro" serão lançados no São Luiz

Iniciativa do Centro Cultural Bom Jardim, o documentário "Povos de Terreiro" será exibido em janeiro no Cineteatro São Luiz. O projeto, que ressalta aspectos culturais e históricos de espaços espirituais do Grande Bom Jardim, conta ainda com um podcast de seis episódios. O lançamento das produções no São Luiz será em 5 de janeiro, às 19 horas.

O filme, produzido pela equipe do CCBJ, é fruto do programa Conversas de Terreiro, estreou na Mostra das Artes 2022 do equipamento. Na obra, são destacados aspectos religiosos, espirituais, artísticos e culturais de pais, mães, filhas e filhos de santo de povos de terreiro do território do Grande Bom Jardim.

Além do documentário de 30 minutos, seis episódios do podcast "Bonjacast" com conversas com integrantes de terreiros já estão disponíveis em plataformas de áudio e no YouTube do CCBJ, com janela de libras.

Participaram do projeto o Centro Espirita de Umbanda São Miguel - Pai Neto Tranca Rua, a Sociedade Espiritual de Umbanda Caboclo Índio (Seuci)- Pai Iran do Negô Chico, o Centro Espírita de Umbanda Caboclo Vira Mundo Pemba - Mãe Socorro do Caboclo Vira Mundo, o Centro de Umbanda Zé Pilintra das Almas - Pai Guiliano Zé Pilintra das Almas, o Centro Espírita de Umbanda Sagrada Família de Urubu Reis - Mãe Sandra e o Centro Espírita de Umbanda Palácio das águas - Mãe Janaína Ti Osun.

Lançamento do documentário e podcast "Povos de Terreiro"

Quando: 5 de janeiro de 2023, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)



Gratuito

