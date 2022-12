Max Petterson estreia série na Netflix: "Voos altíssimos"

Ator e humorista Max Petterson destaca busca por reforçar as raízes nordestinas e celebra estreia da série "O Cangaceiro do Futuro" na Netflix

Representando o humor caririense nos palcos e nos streamings, Max Petterson irá estrear nova série em cenário cearense da Netflix: “O Cangaceiro do Futuro”, que estreia neste domingo, 25. Além de ator, o artista também é influenciador digital e comediante de stand up comedy, fazendo sucesso entre diferentes públicos.

Aos 28 anos, Max já tem muita história. O jovem, que nasceu no Crato, ganhou visibilidade na internet quando, em 2017, fez um vídeo na internet sobre o calor de Paris - para onde se mudou para estudar teatro. Já durante a pandemia de covid-19, seu alcance tomou grandes proporções: “Quando as pessoas ficaram trancadas em casa na pandemia que o negócio pegou fogo e começou a entrar em ebulição. De 2020 pra cá, eu realmente não parei mais”.

Em entrevista ao Vida&Arte, o jovem falou sobre a sensação que sentiu nos primeiros shows de stand-up após o sucesso da internet. “Uma coisa é você ter 10 mil seguidores no Instagram, outra coisa é você ver 800 pessoas olhando para você num palco”, aponta.

“Quando eu comecei a ver esse público no meu show, eu reparei que tinha uma variação de Xuxa para Raul Gil [na plateia]: tinha muita criança e muita senhora de idade”, brincou Petterson sobre os diferentes perfis de fãs que possui. Essa conquista é ressaltada pelo artista como um processo que aconteceu naturalmente.

A expressão nordestina é uma forte pauta na vida de Max. Ele conta que passou a valorizar mais suas raízes após mudar-se para a Europa. “Eu entendi que o Cariri tinha algo a oferecer para mim que nenhum outro lugar ia, então comecei a me crucificar por não ter aproveitado manifestações culturais como a Romaria, a Festa dos Reis… Assim eu fiquei o louco da regionalidade tentando resgatar tudo aquilo que eu não tinha vivido nos momentos que eu tava aqui [Cariri]”, destaca.

Pela saudade e por descobrir-se apaixonado por onde nasceu e cresceu, o artista ressalta que parte do seu trabalho hoje é fazer o nordestino brasileiro aprender a valorizar o seu espaço e cultura regional antes de um dia perdê-la.

Questionado sobre se considerar uma referência de cultura nordestina e no humor, Max respondeu: "Eu não considero nada! Na verdade, uma das minhas ações mais fortes na vida é não me vislumbrar com as coisas”. Segundo o artista, ele “só faz” e está “fazendo o que quer” em sua carreira, que é “ser feliz”.

“Eu não fico pensando que esgotei um teatro, que estou na Netflix na Globo, eu não fico pensando. E eu não faço isso porque parece que vai criando um peito de aço no status e isso acaba incluindo na sua personalidade, no seu caráter e na forma como você age”, conta Petterson.

Com orgulho, o ator insiste que sua personalidade tem várias nuances e, mesmo depois de sua vida ter mudado com a fama, ele permanece o mesmo: “Você tanto pode me ver usando acessórios de alto luxo na rua, como você pode me encontrar de chinela nos pés com uma camisa frouxa. São as duas personalidades aleatórias do Max”.

“O meu desafio na internet é mostrar para as pessoas que nós podemos ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu continuo sendo o Max do Cariri e, posso alcançar voos altíssimos, mas sem mudar meu jeito de ser. Isso é exemplo para outras pessoas que um dia tentaram esconder quem eram por pressão do mundo”.

Pensando em carreira e em perspectivas para o futuro, Max Petterson afirma que tudo mudou desde sua adolescência no Cariri, mas que sua essência continua a mesma. “Muda-se o jeito de andar, muda-se o corpo e o jeito de se vestir, mas a essência é a mesma. Isso porque quando você não esquece de onde você veio, você se encontra, independente de onde você estiver”, afirma.

Com tantas mudanças e uma grande permanência, o plano principal do artista é “sobreviver”, “não ter mais ansiedade” e “colocar o juízo no lugar”. Ele garante: “Se eu conseguir isso tudo, o resto vem de fachada".



O Cangaceiro do futuro

Série estará disponível na Netflix a partir do domingo, 25 de dezembro

