Festival Noia: veja filmes selecionados para Mostras Competitivas

A organização do Festival do Audiovisual Universitário (Noia) divulgou, neste fim de ano, as produções selecionadas para concorrer à 21ª edição do evento pela Mostra Cearense, Mostra Brasileira e Mostra Internacional, sendo esta última inédita na celebração.

Pela primeira vez no festival, acontecerá a Mostra Internacional. O número de inscrições totalizou 1.271 curtas-metragens, quantidade recorde no evento. Confira os filmes selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

As Velas do Monte Castelo , de Lanna Fernandes de Carvalho (15’58’’, Ficção, Cor, UFC, CE)

, de Lanna Fernandes de Carvalho (15’58’’, Ficção, Cor, UFC, CE) Através dos Sentidos , de Gilson Nascimento (14’15’’, Ficção, P&B e Cor, Estácio de Sá, RJ)

, de Gilson Nascimento (14’15’’, Ficção, P&B e Cor, Estácio de Sá, RJ) Cabocolino , de João Marcelo Alves (15’, Documentário, Cor, UFPE, PE)

, de João Marcelo Alves (15’, Documentário, Cor, UFPE, PE) Cidade Sempre Nova , de Jefferson Cabral (24’, Experimental, Cor, UFRN, RN)

, de Jefferson Cabral (24’, Experimental, Cor, UFRN, RN) Concha de Água Doce , de Lau Azevedo e João Pires (11’43’’, Ficção, Cor, PUC/RS, RS)

, de Lau Azevedo e João Pires (11’43’’, Ficção, Cor, PUC/RS, RS) Dois no Asfalto , de Daniel Chagas (11’08’’, Ficção, Cor, Faculdade CAL, RJ)

, de Daniel Chagas (11’08’’, Ficção, Cor, Faculdade CAL, RJ) Entre Muros , de Gleison Mota (15’ Ficção, Cor, Faculdade Nobre, BA)

, de Gleison Mota (15’ Ficção, Cor, Faculdade Nobre, BA) Espectro , de Thiago Rosestolato e Raul Paiva Melo (19’36’’, Ficção, Cor, UFF, RJ)

, de Thiago Rosestolato e Raul Paiva Melo (19’36’’, Ficção, Cor, UFF, RJ) Estática , de Gabriela Queiroz (12’27’’, Ficção, Cor, AIC, SP)

, de Gabriela Queiroz (12’27’’, Ficção, Cor, AIC, SP) Filhas de Criação , de Aldemir Barros (22’43’’, Documentário, P&B e Cor, UNEAL, AL)

, de Aldemir Barros (22’43’’, Documentário, P&B e Cor, UNEAL, AL) Fique na Luz , de David Alves (20’, Ficção, Cor, FAAP, SP)

, de David Alves (20’, Ficção, Cor, FAAP, SP) Fome , de Felipe Fré (17’21’’, Ficção, Cor, CEUNSP, SP)

, de Felipe Fré (17’21’’, Ficção, Cor, CEUNSP, SP) Irã , de Iferrdo (3’, Ficção, Cor, FCAD, SP)

, de Iferrdo (3’, Ficção, Cor, FCAD, SP) Íris , de Sofia Travassos (1’58’’, Animação, Cor, PUC/RJ, RJ)

, de Sofia Travassos (1’58’’, Animação, Cor, PUC/RJ, RJ) Madrugada , de Leonardo da Rosa (19’08’’, Ficção, Cor, UFPel, RS)

, de Leonardo da Rosa (19’08’’, Ficção, Cor, UFPel, RS) Mise em Place , de Pedro Rigamonti de Mello (11’11’’, Animação, Cor, FAAP, SP)

, de Pedro Rigamonti de Mello (11’11’’, Animação, Cor, FAAP, SP) Parece que Foi Ontem , de Silfarley Barbosa Lage e Bruno Heleno (15’, ficção, Cor, UNA, MG)

, de Silfarley Barbosa Lage e Bruno Heleno (15’, ficção, Cor, UNA, MG) Quinze Primaveras , de Leão Neto (15’37’’, Documentário, Cor, Unifor, CE)

, de Leão Neto (15’37’’, Documentário, Cor, Unifor, CE) Silêncio! , de Samuel Andrade Barbosa (16’17’’, Experimental, Cor, Unijorge, BA)

, de Samuel Andrade Barbosa (16’17’’, Experimental, Cor, Unijorge, BA) Sonido, de Gabriela Kaiser (10’, Ficção, Cor, Univali, SC)

MOSTRA COMPETITIVA CEARENSE

A Lenda do Seca Mão , de Laura Cavaignac (4’, Ficção, Cor, UFC, CE)

, de Laura Cavaignac (4’, Ficção, Cor, UFC, CE) A Velha Notícia , de Victor Hugo (Experimental, Unifor, CE)

, de Victor Hugo (Experimental, Unifor, CE) Camurupim, de Allan Mateus (12’17’’, Ficção, Cor, Rede Cuca, CE)

de Allan Mateus (12’17’’, Ficção, Cor, Rede Cuca, CE) Mecanismo , de Gabriel Lima, Isaac Morais e Maria Beatriz (7’02’’, Experimental, P&B e Cor, Unifor, CE)

, de Gabriel Lima, Isaac Morais e Maria Beatriz (7’02’’, Experimental, P&B e Cor, Unifor, CE) Puba, Bruno Bressan , de Esther Arruda, Isaac Branco e Leão Neto (13’23’’, Documentário, Cor, Unifor, CE)

, de Esther Arruda, Isaac Branco e Leão Neto (13’23’’, Documentário, Cor, Unifor, CE) Quero Ser Helena, de Sunslly Marques (10’22’’, ficção, Cor, UFC, CE)

MOSTRA INTERNACIONAL

The Veredict, de Dora Jung (13’50”, ficção, Cor, Faculdade de Midia e Comunicação, Sérvia)

de Dora Jung (13’50”, ficção, Cor, Faculdade de Midia e Comunicação, Sérvia) Atilio, de Manuel Eduardo Müller (ficção, Cor, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Argentina)

de Manuel Eduardo Müller (ficção, Cor, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Argentina) Lost , de Zhiyuan Yang (18’24”, ficção, Peking University, China)

, de Zhiyuan Yang (18’24”, ficção, Peking University, China) In the Doorway , de Victoire Bernadet e Estelle Courant (04’20” animação, Cor, ECV-École de Design, Animation, Game et Digital, França)

, de Victoire Bernadet e Estelle Courant (04’20” animação, Cor, ECV-École de Design, Animation, Game et Digital, França) Zawal , de Mujtaba Saeed (08’, ficção, Cor, Filmakademie Baden- Wüerttemberg, Alemanha e Arábia Saudita)

, de Mujtaba Saeed (08’, ficção, Cor, Filmakademie Baden- Wüerttemberg, Alemanha e Arábia Saudita) Dangong , de Luthfi Satria Permadi (24’30”, ficção, Cor, ISBI Bandung, Indonésia)

, de Luthfi Satria Permadi (24’30”, ficção, Cor, ISBI Bandung, Indonésia) El Asesino , de Joaquin Gárcia (07’05”, ficção, Cor, Universidad del Trabajo del Uruguay, Uruguai)

, de Joaquin Gárcia (07’05”, ficção, Cor, Universidad del Trabajo del Uruguay, Uruguai) The Pitman , de Neda Neda Hajimirzaei (09’56”, ficção, Cor, Sem indicação de universidade. Irã)

, de Neda Neda Hajimirzaei (09’56”, ficção, Cor, Sem indicação de universidade. Irã) Qenawy , de Marwan Tarek (04’29”, documentário, Cor, Universidade de Alexandria, Egito)

, de Marwan Tarek (04’29”, documentário, Cor, Universidade de Alexandria, Egito) Run!, de Galina Maslennikova (11’08”, ficção, Cor, ARKA Film School, Rússia)

Festival NOIA

Quando: Janeiro de 2023

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) e online no YouTube do Festival NOIA.

Programação gratuita

Mais informações: site www.festivalnoia.com.br

