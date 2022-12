Pelé na música: o lado cantor e compositor do "Rei do Futebol"

Ator, cantor, compositor, garoto-propaganda e sempre com os holofotes sobre si, Pelé ultrapassou os limites do futebol ao caminhar pelos terrenos artísticos e midiáticos

Pelé foi cantor e compositor e chegou a ser parceiro de nomes expressivos da música brasileira. Como não citar, então, a sua estreia em colaboração com a “Pimentinha” Elis Regina? O atleta morreu na tarde desta quinta-feira, 29, aos 82 anos.



Um ano antes do Tri da Seleção veio o compacto duplo “Tabelinha”, com duas composições assinadas por Pelé, sendo elas “Perdão Não Tem Vez” e “Vexamão”. Nesta última, por sinal, como sua voz anuncia: “Foi um tremendo dum vexame/ Mas o engraçado/ É que eu cantava errado/ E os puxa achavam bom”.

Até com outro “Rei” Pelé dividiu seus caminhos na música. Em 1977, quando se encontrou com Roberto Carlos em um especial de TV. Na ocasião, eles tocaram violão na faixa “Meu Mundo É Uma Bola”. No mesmo ano, contribuiu para o álbum “Pelé”, produzido por Sergio Mendes feito para trilha de documentário homônimo sobre o craque, com seis composições, a exemplo de “Cidade Grande”, gravada posteriormente por Jair Rodrigues.

Há 16 anos, lançou o LP “Ginga”, com 12 músicas autorais em um trabalho produzido pelo maestro Rogério Duprat, reconhecido pelo trabalho ao lado de nomes da geração tropicalista, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nara Leão e Rita Lee. Em 2016, para os Jogos Olímpicos do Rio, lançou a faixa “Esperança”, que apresenta mensagem de motivação para os atletas que participariam da Olimpíada daquele ano.

Pelé na música: confira os álbuns



Tabelinha - compacto duplo dividido com Elis Regina (1969)

Pelé (1977)

Pelé Ginga (2006)

