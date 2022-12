Morre Pelé: relembre os recordes batidos pelo Rei do Futebol

Camisa 10 do Santos é o maior vencedor de Copas do Mundo e também possui o maior número de gols marcados no planeta

Pelé é alcunhado Rei do Futebol e não é à toa. O eterno craque da seleção brasileira coleciona recordes e, mesmo tendo se aposentado há 45 anos, alguns números seguem intactos somente com o astro do Santos. O maior deles é a quantidade de gols feitos.

Pelé possui em sua carreira 1.282 gols marcados, um recorde mundial registrado pelo Guinness Book. 1.091 deles ocorreram com a camisa do Santos. Pela seleção, o camisa 10 possui ainda o recorde por ter balançado as redes 95 vezes. Os outros 96 gols aconteceram com o Cosmos-EUA e com as seleções paulista, do exército e do sudeste e também com um apanhado de Santos e Vasco.

12 desses 95 gols marcados com a seleção brasileira ajudaram o Brasil a conquistar três Copas do Mundo, outra marca que somente o Rei do Futebol possui. Outros 18 jogadores já chegaram ao bicampeonato mundial, mas nenhum atleta alcançou Pelé na quantidade de vezes a levantar a taça do mundo.

No Mundial de Seleções, ele foi ainda o atleta mais novo a se consagrar campeão, já que o Rei tinha apenas 17 anos quando levantou a Jules Rimet em 1958.

