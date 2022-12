Sobral e Guaramiranga recebem atividades de Festival de Dança em janeiro

Um dos principais eventos de dança do Estado, o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) volta a ter uma versão itinerante em 2023. O município de Guaramiranga é o primeiro a receber ações do festival, entre os dias 13 e 14 de janeiro, e depois Sobral nos dias 20 e 21.

Desde 2007, o Fendafor tem atividades fora da Capital e já ocorreu em 16 municípios, contemplando todas as macrorregiões do Ceará. O evento volta a acontecer no Interior após a suspensão imposta pela pandemia de Covid-19. Para Janne Ruth, idealizadora e produtora do Fendafor, a iniciativa é uma forma de oportunizar que artistas apresentem seus trabalhos.

"A proposta do Festival é que os grupos locais e do entorno de cada cidade do interior possam apresentar seus espetáculos. Em todas as cidades conseguimos um público bastante expressivo, em 2018 foi o último ano que realizamos o Festival em Sobral e Beberibe", relembra a produtora.

"Em 2019 realizamos apenas na cidade de Guaramiranga a 11º edição e não tivemos verba para outras cidades. Infelizmente isso frustra muito os artistas, principalmente aqueles com pouquíssimas oportunidades de apresentarem seus trabalhos e participarem da programação pedagógica do Festival", completa Janne.

Todas as atividades (inscrições dos grupos, formações e espetáculos) são gratuitas. O Festival oferece alojamento para os inscritos respeitando a ordem de inscrição. Todas as vagas para Guaramiranga estão esgotadas, enquanto de Sobral continuam abertas e podem ser feitas através do site do Fendafor.

FENDAFOR ITINERANTE 2023

GUARAMIRANGA

Quando: 13 de Janeiro, das 9 às 13h

Onde: Quadra da Prefeitura (R. Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro)

9h às 10h - Ballet Juvenil iniciante/intermediário: Professora - Dulce Ribeiro

10h às 11h30min – Jazz adulto Intermediário; Professor - Rafael Nogueira

11h30min às 13h - Contemporâneo (Turma única a partir de 10 anos): Professor - Felipe Souza

Quando: 13 de Janeiro, das 9 às 13h

Onde: Quadra da Prefeitura (R. Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro)

Das 9h às 10h00 – Jazz Juvenil iniciante/intermediário: Professor - Rafael Nogueira

Das 10h às 11h30 – Ballet Adulto intermediário: Professora - Dulce Ribeiro

Das 11h30min às 13h – Danças Urbanas (Turma única a partir de 10 anos): Professor - Loly pop

SOBRAL

Quando: 20 de Janeiro, de 9h às 13h

Onde: Academia Arabesque (Rua Jornalista Deolindo Barreto N. 1117, Centro)

9h as 10h00 - Ballet Juvenil iniciante/intermediário: Professora – Lucymeire Aires

10h às 11h30min – Jazz adulto Intermediário; Professora – Soraya Bruna

11h30 às 13h - Contemporâneo (Turma única a partir de 10 anos): Professor – Alex Magalhães



Quando: 21 de Janeiro, de 9h às 13h

LOCAL – Academia CAESV – Rua Dr. Carlos Rolim Martiniano N. 243 – Bairro – Campos dos Velhoom

9h às 10h – Jazz Juvenil iniciante/intermediário: Professora – Soraya Bruna

10h às 11h30min – Ballet Adulto intermediário: Professora – Lucymeire Aires;

11h30min às 13h – Danças Urbanas (Turma única a partir de 10 anos): Professor – Denízio Júnior.

Inscrições e mais informações: www.fendafor.com.br



