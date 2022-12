Luisa Cela reconhece manutenção de equipamentos como desafio

Futura titular da Secretaria da Cultura do Ceará, Luisa Cela reconhece a manutenção da rede de equipamentos culturais do Estado como um dos principais desafios da gestão à frente da pasta. Indicada para assumir a Secult pelo governador Elmano de Freitas, Luisa começa oficialmente no cargo a partir de domingo, 1º de janeiro.

"Nós temos equipamentos que precisam de reformas, manutenção, atualização de equipamentos de áudio, som e iluminação, por exemplo", afirmou a futura secretária em entrevista à Rádio O POVO CBN, ao ser questionada sobre a situação de equipamentos como o Theatro José de Alencar e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

"O desafio para a nossa gestão é recuperar a rede já existente e garantir recursos para um custeio e para um investimento na dinamização dela que precisa ser integralmente valorizada e estar em pleno funcionamento", elaborou.

Luisa aponta um "investimento significativo na ampliação da rede de equipamentos" ocorrido nas gestões do ex-governador Camilo Santana (PT) e da governadora Izolda Cela (sem partido), mas reconhece a necessidade de recursos para manutenção.

"A perspectiva é de conseguir investimentos para a recuperação do ponto de vista de restauro, reformas e manutenção, e um volume significativo de recursos para o custeio permanente e a dinamização das programações dentro das diversas linguagens e expressões que esses equipamentos podem ofertar para a população cearense", elaborou.

Em 2022, o Ceará ganhou inúmeros novos equipamentos culturais, como o Centro Cultural do Cariri, a Pinacoteca do Ceará e o Complexo Cultural Estação das Artes.

Na avaliação de Luisa, as entregas foram fruto de priorização da cultura nos governos anteriores. "O governador Camilo e a governadora Izolda fizeram um movimento significativo no sentido de promover uma valorização e fortalecimento das políticas culturais no nosso Estado. A importância e a valorização delas se dão em diversas ordens, do ponto de vista financeiro — com ampliação significativa do orçamento de 2015 para cá — e do entendimento da importância delas para o desenvolvimento social, humano, político e econômico", apontou.

"Vou encontrar uma secretaria com um porte do ponto de vista institucional, político e orçamentário muito mais significativo do que encontramos em 2015", ressaltou, ainda, a futura gestora, que também sublinha o "cenário favorável do ponto de vista nacional" como um aspecto importante para a atuação da Secult a partir de 2023.

"Tenho que garantir e qualificar políticas de fomento, mas desbravar outras áreas onde não foi possível avançar muito", afirmou, citando "o fortalecimento da política para as artes, a relação com a economia da cultura, turismo cultural, o fortalecimento e a consolidação do programa Ceará Filmes" entre exemplos.

