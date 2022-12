Lulu Santos demanda secretaria LGBTQIA+ e ministros respondem

Durante a exibição da semifinal do reality "The Voice Brasil", o artista fez a sugestão de uma secretaria especial ligada ao Ministério da Justiça

Em meio à transição federal e aos anúncios da equipe do futuro governo do presidente Lula (PT), o cantor Lulu Santos demandou a criação de uma secretaria especial para a comunidade LGBTQIA+. A cobrança foi feita pelo artista durante o reality "The Voice Brasil" e respondida nas redes sociais por Flávio Dino e Silvio Almeida, futuros ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, respectivamente.

Na fala, que sucedeu apresentação da artista cearense Makem no reality, Lulu destacou os índices da violência LGBTfóbica no País. "Eu queria lembrar ao novo ministro da Justiça que o nosso país segue sendo o que mais mata pessoas LGBTQIA+ e trans. E que talvez nesse novo Ministério da Justiça coubesse, quem saber, uma secretaria para cuidar desse assunto que tanto nos envergonha a alma", sugeriu.

pic.twitter.com/MzMP18lwXk
December 28, 2022

Após a exibição do programa, Flávio Dino compartilhou uma resposta ao artista pelo Twitter. "Concordo com a proposta de Lulu Santos, apresentada no 'The Voice'. Vou dialogar com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a fim de que façamos um trabalho conjunto", escreveu.

Citado por Dino, o futuro titular da pasta de Direitos Humanos se somou à conversa e adiantou que a pasta já está prevista. "A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido Lulu Santos. Eu e o ministro Flávio Dino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+", afirmou Silvio. Também no Twitter, Lulu agradeceu a Dino. "Contamos com vocês", afirmou.

