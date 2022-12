Documentário sobre prisão de Lula estreia quarta, 28

Longa-metragem reúne entrevistas exclusivas com Janja Lula da Silva, Fernando Haddad (PT) e outros nomes próximos do presidente eleito; Exibição será nesta quarta-feira, 28, às 22h30min, na GloboNews

Estreia nesta quarta-feira, 28, às 22h30min, o documentário "Visita, presidente", uma produção original do GloboNews, que retrata os 580 dias de prisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

A produção conta com direção de Julia Duailibi, roteiro e edição de Maira Donnici, e é construído a partir de falas de personagens que conviveram com o petista antes e durante o cárcere.

Com histórias inéditas, o longa-metragem traz entrevistas, entre outros nomes, com Janja Lula da Silva, futura primeira dama, Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, e Cláudia Troiano, secretária de Lula. Além deles, os agentes da Polícia Federal, responsáveis pela segurança de Lula, também participam.

Entre os destaques do documentário está o romance com Janja, com quem o presidente eleito trocava cartas e recebia vídeos do dia a dia da namorada através de um pendrive.

Outro momento marcante é o depoimento da secretária Cláudia Troiano que conta da despedida de Lula do neto Arthur, falecido aos sete anos de idade, vítima de meningite meningocócica. Para ir ao velório, o político precisou de autorização judicial.

Em entrevista ao GloboNews, a jornalista e comentarista política, Julia Duailibi, explica a escolha do nome "Visita, presidente" para o documentário.

"O título do documentário tem a ver com isso, em uma das histórias que ele (Lula) conta, ele fala do que vê como uma ironia, uma das ironias, que é quando os carcereiros bateram na porta para avisar que tinha visita e chamaram Lula de presidente", justificou Julia, que também dirige a produção.

Luiz Inácio Lula da Silva é tema ou personagem de diversos filmes e séries. Entre as mais famosas está o longa biográfico "Lula, o filho do Brasil" (2009), "Democracia em Vertigem" (2019) e "Lula Lá - De Fora para Dentro" (2021).

Confira o trailer:

Documentário "Visita, presidente"

Quando: quarta-feira, 28 de dezembro, às 22h30min

Onde: Canal do GloboNews

