Após vitória de Lula, Regina Duarte declara: "As sementes estão vivas"

Regina Duarte, apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), se pronunciou após a derrota do atual presidente para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais no último domingo. Através de um texto publicado nas redes sociais nesta segunda, 31, ela declarou que "as sementes estão vivas".

Na imagem publicada pela atriz havia uma frase do poeta libanês Khalil Gibran, que dizia: "As tempestades podem matar as flores, mas nada podem contra as sementes".

Na legenda, ela escreveu: "As sementes estão vivas, foram amorosamente cultivadas. As sementes continuam recebendo sol e água e vida todos os dias. Que o fogo-fatuo da vitória não faça com que se esqueça que o trabalho pró-Brasil continua e é árduo. Descansar e criticar é para os que não tem programa, os que não tem mais o que fazer pelo bem da sua Nação."

Regina chegou a assumir a pasta da Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro em 4 de março de 2020, exercendo o cargo até 20 de maio do mesmo ano.

Confira a publicação:

