Globo lamenta que funcionários tenham festejado vitória de Lula em redação

Um vídeo, compartilhado no Instagram na noite deste domingo (30), mostra diversos jornalistas comemorando a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, que ocorreu no segundo turno das eleições.

Na gravação é possível observar que os jornalistas se abraçam, outros choram e gritam de felicidade após William Bonner, âncora do Jornal Nacional, revelar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha sido eleito como novo presidente do país.

A empresa, porém, orienta que os funcionários não se manifestem publicamente para nenhum candidato. A comunicação da Globo enviou ao CORREIO uma nota em que a emissora se manifesta sobre o assunto. Confira o texto na íntegra:

"A Globo tem cerca de 15 mil colaboradores, entre os quais 1.500 profissionais que atuam no jornalismo. A empresa evidentemente não tem nem pretende ter qualquer controle sobre escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, nem sobre como manifestam essa preferência em caráter privado. No entanto, a Globo lamenta que, no ambiente de trabalho, um pequeno grupo tenha, por alguns instantes, esquecido a necessária e habitual prática de autocontenção, em respeito à norma e aos nossos princípios editoriais. É exatamente por meio desses princípios, compartilhados em nossas plataformas, que os brasileiros puderam testemunhar a isenção da cobertura jornalística da Globo ao longo de toda essa campanha."

