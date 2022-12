Tatá Werneck vence Melhores do Ano e oferece prêmio para Déa Lúcia

Premiação aconteceu neste domingo, 25, no programa "Domingão com Huck". A humorista venceu o Troféu Paulo Gustavo, referente à categoria de humor

Foi exibido neste domingo, 25, o "Melhores do Ano" do Domingão com Huck. A premiação homenageia os artistas que obtiveram destaque durante 2022. A humorista Tatá Werneck foi a grande vencedora do troféu Paulo Gustavo de Melhor Humorista e compartilhou fala comovente.

A Tatá dando o prêmio para a Dona Déa acabou comigo #MelhoresDoAno #Domingão pic.twitter.com/kR6Z1sO4yJ — gshow (@gshow) December 25, 2022

Déa Lúcia, inspiração para a famosa personagem Dona Hermínia, foi escolhida para entregar o prêmio. Ao receber a estatueta, Tatá se emocionou e decidiu oferecer a conquista para a mãe de Paulo Gustavo, vítima da covid-19 em 2021.

"Dona Déa, você criou... essa mulher passa força para a gente sempre. É inacreditável. Você criou os seus filhos com muita luta e sabedoria. Você passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Por favor, aceita esse prêmio, esse prêmio é seu", disse a apresentadora de "Lady Night".

Após a fala, o apresentador Luciano Huck gritou: "Senhoras e senhores, viva Paulo Gustavo!". O momento emocionou fãs e repercurti nas redes sociais. "Tatá, você é gigante! Que exemplo de mãe, de mulher, de pessoa!", escreveu um internauta em publicação no Twitter.

A atriz ainda agradeceu ao marido, o ator Rafa Vitti, e propôs reflexão sobre o trabalho dos humoristas no País. "Envelhecer na profissão é difícil, na comédia, é mais difícil ainda. Eu fico pensando, se eu pudesse dar um recado hoje, seria que chamem essas pessoas para trabalhar. Mais do que homenagem, elas querem trabalhar", compartilhou Tatá durante o discurso.

