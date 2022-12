Piadas e críticas a Bolsonaro marcam Melhores do Ano na Globo

Menções ao cenário político do País foram feitas pelos artistas convidados para a premiação do Domingão com Huck

A premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck, uniu atores, cantores, apresentadores, jornalistas, diretores e outros profissionais da TV Globo em noite de homenagens. Entre números musicais e momentos descontraídos, o tom político esteve presente durante atração exibida na noite deste domingo, 25.

"Conseguimos com a novela dar um pouco de alegria para o povo, que foi muito maltratado e desrespeitado nesses últimos quatro anos. É preciso que agora, dia 1º de janeiro, nós consigamos reconstruir este País", afirmou o ator Osmar Prado, em discurso emocionado com forte tom crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Osmar venceu a categoria Melhor Ator Coadjuvante.

Ainda no discurso, Osmar fez menção às desavenças políticas com o ator Juliano Cazarré, apoiador de Bolsonaro. "Antes de mais nada, eu quero simbolicamente dividir esse prêmio com o Cazarré, que é uma pessoa extraordinária. Tínhamos muitas discussões, temos visões antagônicas, mas, sempre com muita elegância, discutíamos e avançávamos", destacou o intérprete do Velho do Rio, em "Pantanal".

O apresentador Luciano Huck também falou sobre "esperança" diante da mudança do Governo Federal. "Ministério da Cultura de volta. A cultura finalmente vai voltar a ter visibilidade", celebrou o comunicador, que ressaltou a escolha da cantora Margareth Menezes como gestora do MinC. Os humoristas Paulo Vieira e Fábio Porchat puxaram um coro de "Faraó", sucesso da artista baiana.



Paulo Vieira fez várias menções ao contexto político. "Se eu não ganhar hoje eu vou pedir voto impresso, vou para a porta de quartel, eu vou queimar carrinho pedindo a volta do Faustão", brincou em referência às manifestações de bolsonaristas inconformados com as eleições.

O humorista também fez piada com a chapa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições deste ano. "2022 foi o ano que vimos Alckmin e Lula juntos. Só não foi a união mais doida do ano porque a Wanessa Camargo voltou com o Dado Dolabella".



Referência na causa ambiental e de defesa dos povos indígenas, Neidinha Bandeira, que foi homenageada no especial Inspiração, também levou ao palco da premiação a crítica a Bolsonaro. "Nos últimos quatro anos fomos ameaçados o tempo todo e nós vendo os nossos sendo mortos sem nada ser feito. O povo teve coragem de ir pra rua e dizer não pra tudo o que estava acontecendo. E todos nós juntos vamos mudar isso. Ditadura nunca mais".

